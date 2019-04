Algo anda mal

Julio Aliaga Lairana

No me gusta escribir este tipo de cosas, pero si no las digo ahora me va a salir una úlcera del tamaño del un volcán, porque considero que estamos aún a tiempo de hacer mejor las cosas, y lo pongo así, para que reaccionen de alguna manera, aunque es casi demasiado tarde. Aclaro que, como yo, muchos que pensamos lo mismo, vamos a trabajar para votar por una candidatura que como la de Carlos D. Mesa G., con su permiso o sin él, porque la situación trasciende la buena o mala voluntad suya o de quienes le organizan la campaña. Este es un problema de todas y todos los bolivianos, o sea que no se me recientan, como suelen hacer, acostumbrados como están a mirar de tan arriba.

El único motivo por el que la ciudadanía diversa y unida puede apoyar y concentrar su voto en una candidatura, en este caso la de Comunidad Ciudadana, es para sacar a Morales Ayma del poder y renovar la Democracia plena en Bolivia, a sabiendas que lo que se viene será un gobierno de transición, que lo único que podrá hacer será devolver la independencia a los poderes estatales, fortalecer las instituciones para que deje de imperar el capricho de un caudillo, respetar las leyes, meter a los corruptos en la cárcel y avanzar en un posible Acuerdo Nacional para enfrentar temas que nos son trascendentales.

El país no va a juzgar a Carlos Mesa y a su equipo porque tengan un maravilloso programa, ni por lo apuestos y bellas que son, ni por lo honestos que parecen, ni por los principios que proclaman. No los vamos a juzgar porque supieron “mantener la naturaleza y pureza de su proyecto” -como me han dicho algunos de ellos con las mejores intenciones-, porque por mantener incolumne lo que piensa un grupito, pueden (podemos) perder las elecciones y repetir lo que nos ha venido pasando los últimos tres comicios generales. El país los va a premiar porque supieron unirnos a moros y cristianos, indios y blancos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, cambas y collas, conservadores de derechas e izquierdistas democráticos y masistas descontentos (que los hay y muchos), para votar por Carlos, para controlar el voto, para defenderlo contra el fraude que se viene preparando. Por eso los vamos a juzgar.

¡O sea que déjense de pendejadas, y pónganse a trabajar!