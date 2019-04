Angelina Jolie no logra rehacer su vida y busca un acercamiento a Brad Pitt

Brad Pitt y Angelina Jolie, en 2014. CORDON PRESS

La prensa británica asegura que la actriz estaría dispuesta a una reconciliación, algo que descarta el actor

Han pasado dos años y medio desde que Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt y todavía no han firmado la disolución de su matrimonio. Hasta ahora la última noticia que se tenía de las negociaciones de la pareja era que estaban hartos de ser una pareja separada pero no divorciada, por lo que, mientras establecen la división de sus propiedades y el régimen permanente de custodia de sus seis hijos, estaban elaborando un acuerdo que oficialmente los declarará solteros y no legalmente casados. Pero ahora la prensa británica asegura que Jolie ha cambiado de opinión.

Según esta nueva versión aportada por el diario The Sun y recogida por otros medios del país, “Angelina le ha dejado claro a Brad que quiere volver a tener una relación con él”. La actriz, según esta informaciones, está “alargando” las negociaciones de divorcio con la esperanza de una reconciliación. “A ella le gustaría que volvieran a ser una familia y no parece ser capaz de seguir adelante”, afirmó una fuente. “Es por eso que le está haciendo tan difícil a Brad cada detalle de su divorcio”.

Sin embargo, fuente próximas al actor aseguran que Pitt no está interesado en volver a reunirse con su ex, pero desea mantener una relación amistosa con Jolie por el bien de sus hijos: “Él solo quiere que todo esté arreglado, en realidad, esto podría haber sido hace más de un año, pero ella no se decide”.

Después de buscar la custodia completa de los seis hijos de la pareja, ahora Jolie quiere que “sean una familia otra vez”. Últimamente Jolie ha sido vista en público con Maddox (de 17 años), Pax (de 15), Zahara (de 14), Shiloh (de 12) y los gemelos de 10 años de edad Knox y Vivienne de forma bastante regular, mientras que las visitas de Brad Pitt a sus hijos se llevan a cabo de manera privada.

ampliar fotoAngelina Jolie, con sus hijos Knox y Zahara en el estreno de ‘Dumbo’ en Los Ángeles (California). CORDON PRESS

Fue en diciembre pasado cuando la pareja logró al fin establecer los términos del acuerdo sobre Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Fue la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, la que, a través de un comunicado confirmó el pacto. “El acuerdo, que se basa en las recomendaciones del evaluador de custodia de menores, elimina la necesidad de un juicio”, comentó la letrada, quien no quiso revelar los detalles del mismo “para proteger los mejores intereses de los niños”. La revista People reveló posteriormente y citando a una fuente cercana a las dos estrellas de Hollywood que se trata de un acuerdo temporal y no permanente, que tiene como objetivo “que las cosas sigan avanzando en la dirección correcta”.

La liquidación final del matrimonio de los actores probablemente todavía tardará varios meses, ya que hay muchos detalles financieros que se deben analizar por ambas partes. La última vez que Jolie y Pitt se enfrentaron para negociar su separación no fue bien. Este tipo de documento que ahora pretenden es habitual en los grandes divorcios de Hollywood y se hace cuando la división financiera es muy complicada.

La actriz, productora y directora habló por primera vez de su separación el pasado mes de febrero de 2017 durante un viaje a Camboya, escenario de su última película como directora. Con el estreno de First They Killed My Father, Angelina Jolie inundó revistas y periódicos con sus declaraciones y confesiones como “no ha sido un proceso fácil” (a The New York Times), “prefiero llorar en la ducha que delante de mis hijos” (a Vanity Fair) o “no me gusta estar soltera, no es algo que yo quisiera” (a The Sunday Telegraph). También ha confesado que el motivo de sus primeros meses de desaparición fue porque su familia la necesitaba y ha explicado por qué se mudó con sus hijos a una gran mansión de 25 millones de dólares en Los Ángeles: “Necesitábamos otra base libre de todo”. Desde su separación se ha relacionado a Pitt con varias mujeres aunque no así a Jolie.