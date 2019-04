Angelina Jolie, sobre presentarse a un cargo público: “Nunca digas nunca”

Jolie también es desde hace siete años enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, un puesto que la ha convertido en una de las estrellas de Hollywood con el papel humanitario más destacado a nivel internacional. Su conocimiento y experiencia dentro de Naciones Unidas, tanto a nivel diplomático como burocrático, es algo que podría trasladar fácilmente a una posible carrera política.

“Sinceramente, si me hubieras preguntado hace 20 años, me habría reído, pero de verdad que no lo sé”, dijo Jolie en una entrevista con BBC Radio 4 el pasado diciembre. La actriz cree que está en un punto de su vida donde puede hacer mucho por los demás sin necesidad de que ella o sus políticas sean el centro de la noticia. “Siempre digo que iré allá donde me necesiten. No sé si encajo en la política, pero es cierto que he bromeado con que no me guardo ningún secreto, así que estoy abierta a ello. Puedo aguantar muchos golpes. Eso es bueno”.