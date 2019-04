Así es Xbox One S All-Digital, la nueva consola sin lector de discos

Y, al fin, el equipo de Microsoft presentó Xbox One S All-Digital Edition, la consola que pasa a la historia de la compañía por estar enfocada 100% al streaming de videojuegos.

En cuanto al diseño, no notaremos ningún cambio con relación a la Xbox One S, pero la propuesta es completamente diferente. Esta consola no tendrá lector de discos Blu-Ray, contará con un 1TB de almacenamiento y 3 videojuegos como parte del paquete: Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3.



Y, por supuesto, los usuarios podrán crear sus propias colecciones digitales mediante los planes de suscripción que ofrece Microsoft. Aquellos que prefieran seguir utilizando discos físicos, seguirán contando con la Xbox One S, ya que Microsoft no planea retirarla del mercado.

Al parecer, este lanzamiento será solo el principio del ecosistema que Microsoft planea crear en torno a la nube y el streaming de videojuegos. Y ya sabemos que no es el único interesado en esta tendencia, ya que Apple y Google también han presentado sus propias propuestas con Arcade y Stadia.

El lanzamiento de Xbox One S All-Digital Edition será el 7 de mayo, a un precio de unos 249 dólares. Un precio que permite ahorrar a los usuarios unos 50 dólares con respecto a Xbox One S, una diferencia que el equipo de Microsoft planea mantener en el futuro.

Aquellos que deseen, ya pueden realizar la preventa desde este enlace, y estar atentos a las posibles promociones que la compañía vaya presentando como parte del lanzamiento.

Fuente: https://wwwhatsnew.com