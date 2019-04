Caso WTC desata conflicto en Sol.bo; Chacón denuncia acoso político y Acobol la respalda

La Paz.- El caso del Word Trade Center (WTC) desató un conflicto interno en el partido Soberanía y Libertad (Sol.bo) del alcalde Luis Revilla. El asambleísta Edwin Herrera aseguró que la concejal Cecilia Chacón es parte de una conspiración alentada por el oficialista MAS, en tanto que Chacón denunció ser víctima de acoso político por las denuncias sobre el proyecto inmobiliario.

La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) se pronunció este viernes en favor de Chacón y anunció que hará seguimiento al caso de acoso político que, según advierte, “son realizadas en los gobiernos autónomos municipales para intimidar a mujeres autoridades electas, a fin de que no realicen las funciones de fiscalización propias de su mandato”.

La también exministra de Defensa denunció que la aprobación del convenio entre la Alcaldía y el empresario Edwin Saavedra para el proyecto WTC, en 2017, fue en cuestión de minutos, en una sesión adelantada y con un quórum mínimo avalado por su colega Fabián Siñani, sabiendo del conflicto de intereses existente porque su esposa era parte del equipo del empresario.

En las últimas horas reveló que en la Alcaldía se ocultó información y hubo maniobras para aprobar los trámites del proyecto inmobiliario. Así respondió al exalcalde Juan del Granado, quien recordó que en 2010 se llegó a una conciliación sobre el área de terreno y que sobre esa base Revilla firmó el convenio en agosto de 2017. Además dijo que se despliega una conspiración contra la gestión de Revilla.

Herrera salió al frente de las denuncias de Chacón este viernes. “Penosamente está pasando de la falsedad, de la inexactitud de datos, del manejo irresponsable de datos a la deslealtad institucional, deslealtad partidaria y a la deslealtad personal, por tanto, la exministra de Defensa es parte de la conspiración del MAS en contra de la gestión del alcalde municipal de La Paz”, afirmó en coincidencia con Del Granado.

Ya se planteó que el caso sea tratado en las instancias de Sol.bo, que es parte de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC) que tiene como candidato presidencial al expresidente Carlos Mesa.

“Cada vez que una concejala intenta ejercer sus labores de fiscalización, se encuentra con la amenaza de procesos judiciales de toda naturaleza. Mi caso no es distinto del de otras concejalas. (…) Ya he presentado ante la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) por acoso político contra todas las personas que me han amenazado con iniciarme procesos a raíz de las investigaciones por el caso World Trade Center (WRC)”, informó Chacó, según Radio Éxito.

Acobol expresó en un pronunciamiento su respaldo a la concejala y anunció que se “vigilará el respeto a los derechos políticos que le asisten”.

El convenio fue disuelto el lunes por Revilla, aunque Saavedra hizo conocer su desacuerdo y pidió, como se acordó, la formación de una comisión para analizar las causales de la anulación y la instancia que las tratará. El WTC debía construirse en terrenos ubicados en la llamada Curva de Holguín, en el ingreso a la zona Sur de La Paz.

