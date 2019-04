Charlize Theron busca alguien con quien salir, pero no encuentra a un valiente

Charlize Theron, en Las Vegas, el jueves. CORDONPRESS

La actriz asegura que desde hace 10 años no mantiene una larga relación. Madre soltera de dos hijos, su última pareja fue Sean Penn pero fue un noviazgo convulso

Charlize Theron está buscando alguien con quien salir, pero asegura que no encuentra valientes que estén interesados. La actriz, de 43 años, habló sobre su vida privada con Entertainment Tonight mientras estaba en el CinemaCon en Las Vegas, el pasado jueves. Theron, quien está promocionando su próxima película Long Shot, admitió que encontrar una cita no es tan fácil como parece. “He estado soltera durante 10 años. Estoy sorprendentemente disponible”. No es la primera vez que Charlize Theron habla de ello. La actriz está asombrada de que los hombres todavía le dirijan la palabra. Es una mujer fuerte en una industria masculina en la que esta sudafricana de 43 años nunca se ha callado nada. “No sé ni como me contestan. Les asusto”, aseguró durante una entrevista con EL PAÍS. Lo dice con humor y sin disculpas. “Es que hay que ser valiente para sentarse delante de mí”, explicó.

La última relación seria de la ganadora de un Oscar fue con Sean Penn, aunque según las cuentas de la actriz, parece que no le tiene en cuenta. Los dos comenzaron a salir en 2013 y anunciaron su compromiso un año después. Se separaron en junio de 2015. Antes, la intérprete tuvo una larga relación con el actor Stuart Townsend. Se conocieron trabajando en el rodaje de Atrapada en 2002 y se separaron en 2010. Hace un año se relacionó a Charlize Theron y Alexander Skarsgard. La ganadora del Oscar por Monster y el protagonista de la aclamada serie Big Little Lies ya mantuvieron una relación hace nada menos que seis años, pero ahora ella ha dejado claro que no hay segunda parte.

Hace unos meses también se habló de que Theron estaba saliendo con Brad Pitt después de que hicieran juntos un anuncio de la compañía de relojes Breitling, pero una fuente dijo a la revista People que nunca estuvieron juntos de manera romántica. La actriz es madre de dos hijos pequeños, Jackson, de siete años, y August, de tres. “Adoro a mis hijos. Nadie me hace reír como ellos. Me han cambiado la vida. Pero a veces estoy que me quiero morir. Menos mal que tengo una madre que vive en mi misma calle y le encanta hacer de abuela”, contaba en la misma entrevista sobre la ayuda que recibe de Gerda Moritz, siempre a su lado.

Acepta el cambio que ha llegado con los años y hasta lo agradece. “Tanto dejar clara mi valía, demostrar que conmigo no se juega, que me dan ganas de decirme eso de: ‘tómate una tila”. Ahora está más a gusto en su piel.