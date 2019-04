Diputadas oficialistas y opositoras demandan la renuncia de Ceballos

Pamela Pomacahua / La Paz

Como pocas veces es visto, tanto diputadas del oficialismo como de la oposición brindaron hoy un pronunciamiento, por separado, para hacer un pedido en común: la renuncia del magistrado Orlando Ceballos del Tribunal Constitucional Plurinacional, por la denuncia de violencia en contra de su esposa. Advirtieron con iniciarle un juicio de responsabilidades si no deja el cargo.

Primero salieron a la palestra las legisladoras del oficialismo para mostrar su repudio al magistrado Ceballos por retornar hoy a su puesto, pese a que no concluyó con los 10 días de licencia que había solicitado.

“Le exigimos de manera firme y contundente su renuncia. No podemos otorgar un plazo, aquí va nuestro repudio absoluto y contundente de porqué de ninguna manera nosotras vamos a tolerar que ninguna autoridad de este país después de haber cometido un hecho violento pretenda volver. O renuncia o le vamos a iniciar un juicio de responsabilidades”, dijo la diputada Susana Rivero (MAS).

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

La jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Betty Yañíquez, argumentó que las mujeres legisladoras demandarán el cumplimiento de la ley a “cabalidad”. “Vamos a cerrar filas todas las mujeres sin color político contra la violencia”, declaró.

Minutos después, las asambleístas de la oposición también salieron en conferencia para mostrar su rechazo al retorno que hizo el magistrado a su cargo. La diputada de los Demócratas, Lourdes Millares, consideró que la esposa de Ceballos está siendo intimidada, luego de conocerse el desistimiento de la denuncia.

“En base a la declaración que ha hecho la esposa de Orlando Ceballos, en la que dice que no es la primera vez, es que ella es víctima de agresión. No podía haber aceptado la conciliación, no procedía la conciliación”, deploró.

Además, expresó que un magistrado, como Ceballos, tiene que precautelar la vigencia de la Constitución Política del Estado y un hombre acusado de golpear a una mujer no puede asumir esa responsabilidad.

El 10 de marzo, Ceballos fue denunciado por agredir física y psicológicamente a su esposa, Carmela Tórrez, de quien se conoció días después que trabaja en el Consejo de la Magistratura, lo cual la oposición considera que es un tráfico de influencias.

Fuente: Página Siete