Doria Medina sobre Chapetón: ‘Posiblemente vaya a otro periodo y después podrá aspirar a otros cargos’

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se refirió al futuro político de la vicepresidenta de su partido y alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. Afirmó este lunes que “posiblemente vaya a otro periodo” edil “y después podrá aspirar a otros cargos”.

Opinó sobre el tema en respuesta a las recientes revelaciones que hizo su exaliado, líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre su propuesta de que la Alcaldesa sea candidata de la alianza Bolivia Dice No (21F), algo que Doria Medina, según dijo, negó antes de romper el acuerdo político.

“Creo que Soledad tiene un gran futuro político, pero tiene que terminar su gestión en la Alcaldía de El Alto, pensar que los políticos salten de un lugar a otro no es serio, ella va a terminar su gestión y posiblemente vaya a otro periodo y después podrá aspirar a otros cargos seguramente a nivel nacional, pero para cruzar el puente hay que llegar al puente”, señaló.

Costas contó cómo ocurrió su alejamiento del frente de Doria Medina. “Hemos roto amigablemente y ahí es donde nosotros le propusimos al propio Samuel por qué no ponemos un candidato joven, un candidato fresco y le dijimos ‘por qué no ponemos una mujer, por qué no Soledad Chapetón que pueda acompañar, por qué no una diputada que es muy buena’, pero no lo aceptó”.

Hasta hace una semana, ni Costas ni Doria Medina habían dado detalles de la ruptura del pacto entre Demócratas y UN y la historia de este impasse solo había trascendido a través de sus colaboradores.

El enemigo no es Evo, es la dispersión del voto

Doria Medina se bajó del ruedo electoral de octubre, pero no de la política. Afirmó que su mejor “cualidad” y “habilidad” es “generar muchos empleos”, algo que, asegura, necesita el país.

No descartó volver a terciar en las porteriores elecciones, pero antes de eso ha vuelto a invocar a los candidatos opositores a impulsar la unidad en un solo bloque para hacer frente al presidente Evo Morales que busca su cuarto mandato continuo.

“No he dejado la política, seguimos trabajando por la unidad. Consideramos que es fundamental que haya unidad. Lo hemos dicho claramente, el enemigo principal no es Evo Morales, el enemigo principal es la dispersión, la división de votos”, señaló.

Argumentó que “cuando ha habido unidad el 21 de febrero (de 2016) hemos tenido un triunfo muy claro, en las dos elecciones judiciales que no estábamos de acuerdo hemos ido por voto nulo y ha habido un triunfo claro del voto nulo, incluso en la votación por los estatutos autonómicos truchos fuimos por el No y ganó el No”.

“Entonces son cuatro elecciones que con unidad hemos podido derrotar al oficialismo. En octubre para derrotar al oficialismo, para salvar la democracia se necesita unidad”, sostuvo. (15/04/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz