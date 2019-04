La Paz.- La representante del Servicio Departamental de Salud, Alejandra Salas, indicó que en los últimos 10 años se registraron 15 muertes por mordedura de perros con rabia.

Hace dos años se presentaron dos casos de rabia humana, luego de 11 años.

La mordedura de can representa un grave peligro si no se sigue el tratamiento que consiste en 14 dosis a la persona afectada y 16 si se confirma que el can tenía rabia.

Fuente: ATB