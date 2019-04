¡Evo incumple Ley Electoral q prohíbe hacer campaña con obras públicas!

Evo y el gobMAS se ríen de la Ley de Rég Electoral (arts 119 y 126) q no permite usar entregas de obras públicas como propaganda electoral.

¡Evo no gobierna, hace campaña!

¡TSE no sanciona! ¡Renuncien! https://t.co/iv7BYyV0ED



Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas