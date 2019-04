FBF dice que la ‘oferta millonaria’ de TV no es seria

Hace un día Rafael Paz y Carlos Romero anunciaron que llegó una propuesta para adquirir los derechos de TV de los partidos de la División Profesional. Hoy el titular de la FBF, César Salinas, dijo que no hay nada oficial

Con frases bastantes duras, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, dejó en claro que no existe una oferta oficial de parte de la empresa S&t Sport Gtoup. Inc para adquirir los derechos de televisión de los partidos de la División Profesional. Todo lo contrario, a lo que expusieron los presidentes de Guabirá y Sport Boys Rafael Paz y Carlos Romero, respectivamente, en conferencia de prensa en Santa Cruz.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Paz hizo público el documento del ofrecimiento ante los medios cruceños, según el texto, la compañía estadounidense pagaría $us 40.000.000 de dólares por las temporadas 2021, 2022, 2023 y 2024, pero Salinas dejó ver que la propuesta no es seria. “La verdad que no lo veo bien ubicado a don Rafael Paz”, disparó Salinas este viernes en La Paz.

El titular federativo contó que cuando estaban en la etapa de selección de la firma que se adjudicaría los derechos televisivos de las eliminatorias (lo hizo Mediapro), Paz también habló de la misma empresa que al final no se presentó como el resto de las aspirantes. Además, dijo que conocen que no se dedica a la producción audiovisual.

“Le pedimos los teléfonos y los correos (…) Puntualmente nos respondieron que era una empresa de márketing y que no se dedicaban al rubro de la televisión, pero don Rafael Paz no sé si es ingenuo, lo lanzó de esa manera, no sé si es para crear falsa expectativa o porque tiene alguna otra intención”, aseguró Salinas.

Paz y Romero coincidieron que el monto que puede pagar S&t Sport Gtoup. Inc puede ayudar a los clubes con menos recursos económicos para llevar de una mejor manera su administración, Salinas piensa lo mismo, el monto es importante, pero lo que no comparte es la informalidad del anuncio. “La carta llegó al correo personal del director ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, así que no es oficial”, remarcó Salinas.

Mientras que Paz, que mostró la carta dirigida a César Salinas, aseguró que sería importante concretar el acuerdo con esta empresa. “Esto es lo mejor que puede pasarle al fútbol boliviano. Charlé con el presidente (César Salinas) y con Robert (Blanco, de la División Profesional) y creo que es la salvación del fútbol”, indicó.

Salinas explicó que en 2020 lanzarán la licitación abierta para que alguna empresa de TV adquiera los derechos de las transmisiones de los encuentros de la primera división de Bolivia y ahí se verán si S&t Sport Gtoup. Inc existe o no. “Lamento mucho la posición de Rafael Paz, con los años que lleva en el fútbol se maneja como principiante, de paso lo ha mal utilizado al ministro (Carlos) Romero, es una empresa que no sabemos quién es todavía”, concluyó.

Lo que dijo Blanco

El vicepresidente de la División Profesional, Robert Blanco, dijo que sí recibieron la carta que mostró Paz y que se han puesto en contacto con la firma. “Hemos hecho contacto con ellos y tenemos una cita para 9 de abril en Río de Janeiro (por tema de documentación)”, explicó el dirigente, que dejó en claro que no están cerrados a nada, pero que realizarán un análisis importante.

Fuente: diez.bo