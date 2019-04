Guillermo y Kate, la sombra de la infidelidad (y la contundente respuesta del príncipe)

Guillermo y Kate, en una imagen de archivo. (Reuters)

Quienes creían que Meghan Markle era el único objetivo de los medios de comunicación internacionales y la única que generaba polémicas en la Casa Real británica estaban muy equivocados. Hay un asunto aún más espinoso que los que han emergido en la vida de la mujer del príncipe Harry: la sombra de la infidelidad que se cierne sobre el príncipe Guillermo y Kate.

Un asunto controvertido sobre el que nadie se ha pronunciado (ni se espera que lo hagan), pero que está haciendo proliferar un sinfín de artículos sobre el supuesto desliz del nieto de la reina Isabel II con Rose Hanbury, mientras la duquesa de Cambridge estaba embarazada.

Como decimos, después de lo publicado por ‘In Touch’, ‘Daily Beast’ intentó confirmarlo, pero Kensington Palace ha declinado manifestarse al respecto. Mientras tanto, el príncipe Guillermo parece haber pasado a la ofensiva y lo ha hecho a través de un gabinete legal londinense, Harbotte y Lewis, que ya ha avisado sobre las consecuencias que podría tener insinuar que ha sido infiel a su mujer.

Así, en una carta enviada por el bufete de abogados a un medio de comunicación, deja muy claro lo que puede ocurrir en un futuro, si los rumores siguen siendo publicados: “Además de ser falso y dañino, la publicación de falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad, conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Guillermo y Kate, con Rose. (Getty)

Un gesto que nos recuerda al de los Grimaldi cuando se publicó que Carlota Casiraghi había roto con Dimitri Rassam y amenazaron con emprender acciones legales. En su caso, los acontecimientos se impusieron a los rumores y han evidenciado que siguen juntos. Incluso están planeando su boda.

Esta amenaza no tiene efecto en Estados Unidos, por lo que numerosos medios siguen publicando detalles sobre este supuesto ‘affaire’. Sin duda, es una historia, cierta o no, muy jugosa y no quieren soltar la ‘presa’. Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, es, además, una socialité muy glamourosa, que ha trabajado como modelo, íntima de Hugh Grant, y contrajo matrimonio con David Rocksavage, cuando se encontraba embarazada de cuatro meses de sus gemelos, Alexander y Oliver. El aristócrata tiene una fortuna que algunos calculan en más de 70 millones de euros y a sus 60 años (su mujer tiene 35) se había convertido en lo que coloquialmente se conoce como un soltero de oro.

Fuente: elconfidencial.com