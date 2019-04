La Cámara de Diputados debatirá cambios al Código para acelerar procesos de adopción

La Cámara de Diputados tratará esta semana la modificación al Código Niña, Niño y Adolescente que tiene el objetivo de acelerar los procesos de adopción en Bolivia, según anunció su primera vicepresidenta, Susana Rivero.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

“De lo que se trata es resolver y dar derechos humanos y familia a tantos niños y niñas que son abandonados y que están en centros de acogida, con acogimiento temporal o con acogimiento definitivo”, señaló.

Explicó que la norma en actual vigencia no es mala sino muy burocrática, debido a que en la actualidad “si un niño está en un centro de acogida y durante un determinado tiempo no ha aparecido nadie ni entorno cercano, menos los progenitores, se autoriza para que el juez inmediatamente pueda darle una filiación que es el nombre y apellido con lo que se empieza cualquier trámite”, detalló.

Agregó que, si un menor está mucho tiempo y nadie lo busca, entonces corresponde que el juez diga que esa niña no tiene padre y madre y le extinga ese derecho para que recién se inicie el proceso de adopción.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ratificó que, con la reforma al Código Niña, Niño, Adolescente se abreviarán los plazos para que una familia boliviana que no tiene hijos y quiera adoptar, no pase por todo un calvario en este intento.

“Los niños en el mejor de los casos esperan plazos de tres a cuatro años, está excesivamente burocratizado, entonces vamos a acortar los plazos, pero eso no significa que el proceso no sea rígido porque se tiene que cuidar y preservar que el niño no sea entregado a una familia que tenga antecedentes de agresividad o que lo utilicen para otro fin como trata tráfico de personas, todo esto se está observando”, dijo.