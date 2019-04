La esposa del capitán investigado tiene antecedentes por narcotráfico y estuvo presa en 2011

La esposa del capitán investigado tiene antecedentes por narcotráfico

La mujer fue procesada junto a su expareja por legitimación de sustancias ilícitas vinculada al narcotráfico en 2011; asimismo, ambos fueron procesados por los homicidios de dos mujeres en Santa Cruz.

Fernando Moreira y Esther Arteaga. Foto: Redes sociales

El capitán Fernando Moreira Morón, uno de los jefes policiales investigados por narcotráfico, está casado con Esther Guiguita Arteaga, quien en 2011 fue a la cárcel luego de ser procesada por legitimación de ganancias ilícitas vinculada al tráfico de droga.

En agosto de 2011, un juez ordenó que Arteaga y su entonces pareja David Paz Tufiño sean enviados al penal de Palmasola después de ser imputados por la Fiscalía Antinarcóticos. La pareja había acumulado bienes y dinero de dudosa procedencia y su defensa no supo cómo sustentar esas propiedades, según informaron los medios ese año.

Moreira y el actual director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, son investigados por el Gobierno desde hace algunas semanas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoció -después de haberse revelado un audio- que ambos jefes policiales son indagados por tener vínculos con el narcotráfico.

Informó que Moreira salió del país rumbo a Panamá el 2 de marzo de este año y regresó al país el 7 del mismo mes. Medina partió el 14 de marzo, también a Panamá, y volvió el 19. El jefe de la FELCC negó ayer haber realizado ese viaje; el otro oficial no se pronunció hasta ayer.

La pareja Moreira-Arteaga

Una publicación de Facebook revela que el capitán Moreira y Arteaga se casaron en agosto de 2017. Una mujer, familiar de ella, subió a la red una fotografía en la que se ve a los novios.

En otra publicación, de marzo de este año, una persona agradece a varias personas, entre ellas el oficial de la Policía y su esposa, por haber estado a su lado en “momentos difíciles”.

En las redes sociales se los ve a ambos en distintos lugares: en una foto aparecen juntos en Barranquilla (Colombia), en otra afuera de una avioneta con otras personas, en otra visten uniforme de paint ball, etc.

Arteaga acusada por homicidio

La investigación que hizo la Fiscalía sobre legitimación de ganancias ilícitas destaca que mientras Arteaga y su anterior pareja eran detenidos, policías allanaron su casa en donde encontraron 10 armas de fuego, las cuales fueron confiscadas, así como tres vehículos. La pesquisa sobre acumulación de bienes data de 2009.

No obstante, el Ministerio Público también procesó a la pareja por el delito de homicidio. En mayo de 2011, dos mujeres, Gisela Stroeser y Vanessa Becerra Suárez, salieron a cenar en Santa Cruz, y no regresaron más. Según la Fiscalía, basada en un informe de Inteligencia, las desaparecidas fueron rociadas con ácido para desintegrar sus cuerpos y no dejar evidencias. El móvil del asesinato fue que una de las mujeres planeaba el secuestro de Paz Tufiño, para recibir una cantidad de dinero.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Paz Tufiño y Arteaga fueron procesados penalmente por ser los autores del homicidio de ambas mujeres.

El ministro de Gobierno pidió una investigación no solo de los dos jefes policiales, sino también para la persona que filtró el audio en el que se escucha al ahora excomandante general Rómulo Delgado hablar con el director nacional de la fuerza antidroga, Maximiliano Dávila, sobre los vínculos de Medina y Moreira con el narcotráfico.

Medina y Moreira viajaron sin autorización del excomandante

El director departamental de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y el investigador de la División Propiedades, Fernando Moreira, viajaron sin la autorización del entonces comandante de la Policía, Rómulo Delgado.

En contacto con Página Siete, Medina confirmó que ni él ni Moreira tramitaron la “resolución administrativa” firmada por el ahora excomandante de la Policía, justificó su viaje al citar el artículo 21, inciso 7, de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la libre locomoción y señaló que la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (Ley Nº 101) no prevé como requisito indispensable la resolución firmada por el Comando General.

“No (hacía falta la resolución firmada por el excomandante), porque saqué una vacación temporal, el requisito de una Resolución Administrativa del Comando sólo es necesaria cuando el viaje es oficial y con fondos del Estado. Antes de la Ley 101 era falta leve el viajar sin permiso ahora esa falta quedó como trámite administrativo para efectos de viajes oficiales, para el respaldo económico del gasto resultante del viaje. Pedí permiso para ausentarme de mi trabajo a cuenta de vacaciones desde el 14 al 18 de marzo. Retorné a mi fuente laboral el día 19”. aseveró Medina.

Sin embargo, de la revisión del Reglamento de Personal de la Policía Boliviana, este medio verificó que el artículo 56 menciona que “los funcionarios que tengan que ausentarse del país por causas justificadas, aún encontrándose en uso de vacaciones, deberán recabar la respectiva Resolución del Comando General”, señala dicha norma.

Medina, desde Santa Cruz, rechazó tener nexos con el narcotráfico, dijo que en realidad viajó a Las Bahamas en esas fechas por motivos de salud, pero hizo una parada de una hora para el transbordo de avión en Panamá.

El jefe policial recalcó que las denuncias en su contra tienen el fin de desprestigiarlo debido a los avances en la investigación sobre la quema de instituciones en Santa Cruz.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz