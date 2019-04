Las señales de que te va a ir bien en la vida (y no te das cuenta de ellas)

¿Cómo se habrá subido ahí arriba? (iStock)

Quizá no te hayas dado cuenta y estás dentro de ese grupo de personas que han sido tocadas por la gracia. ‘Business Insider‘ ha elaborado una lista de las características de todos aquellos que están destinados a triunfar en esta vida (o ya lo han hecho) y a lo mejor no lo saben. Si después de leer este artículo sientes que ha hablado de ti y es como si te conociera de toda la vida, enhorabuena por tus logros venideros.

Estás abierto al fracaso

Apple, Google, Facebook y Amazon tienen algo en común. No, no es que sus creadores sean un poco excéntricos o narcisistas. Tampoco que se trate de los cuatro titanes tecnológicos actuales. La clave es que no les da miedo fracasar de vez en cuando, y si a ti te sucede lo mismo, es una buena señal, según el medio.

A veces la clave para saber si quieres hacer algo es proyectarte en el futuro y pensar si te arrepentirás de no haberlo hecho

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Facebook ha comprado aplicaciones de las que se ha tenido que desprender porque no daban beneficios y el iPhone X de Apple iba a ser, en principio, un fracaso, según los analistas. Quien no arriesga no gana, pero tampoco te acostumbres demasiado a perder que, al fin y al cabo, el camino del éxito no puede estar sembrado de derrotas.

Aceptas riesgos (calculados)

Jeff Bezos es el ejemplo más claro de este tipo de elección. En una entrevista en 2016 dijo que había fundado Amazon porque “me proyecté a mí mismo con 80 años y pensé de qué cosas me arrepentiría y de cuales no. Sabía que de esta empresa no lo haría, incluso aunque fallase, lo único de lo que me lamentaría es de no haberlo intentado nunca”.

Bezos asegura también que nueve de cada diez veces es muy probable que falles, por lo que tienes que seguir intentándolo. Lo curioso es que no es el único que piensa algo así. El escritor Tony Robbins también aseguró que cada vez que tiene dudas sobre hacer algo que le asusta, se imagina a los 85 años sentado en una mecedora y recapacitando sobre su vida. Quizá esa sea la clave.

Todos los días aprendes algo nuevo

Beth Comstock, ex vicepresidenta de General Electric, recomienda dedicar el 10% de cada día laboral a estas actividades. En una entrevista con LinkedIn, compartió algunos consejos: “Haz sitio para el descubrimiento. Piensa en cómo administras el tiempo, ¿puedo dedicar ese 10% de mi tiempo libre a leer, a ir a eventos, a hablar con alguien? Úsalo”.

Demuestras gratitud

Eres compasivo y además tratas de llevarte bien con todo el mundo, no solamente con tus superiores. La gratitud beneficia tus relaciones, salud y carrera profesional. el empresario griego-italiano-estadounidense John Paul DeJoria aseguró en una entrevista que utiliza los primeros cinco minutos de cada día para agradecer que está vivo. Doug Conant, de la empresa Campbell (la de las clásicas sopas clásicas de Andy Warhol) envió más de 3.000 notas de agradecimiento hechas a mano a todos sus empleados y clientes. ¿Qué es lo último que has hecho tú?

Sabes el tipo de vida que deseas

Hay algo aún más importante que preguntarse el tipo de trabajo que deseas, aunque ya sabes que está ese viejo dicho que indica que si el domingo por la noche estás muy contento, significa que te encanta tu trabajo. Preguntarte qué vida deseas es algo necesario para poder llegar a la meta. La entrenadora de carreras Jenny Blake recomienda que te preguntes: “¿Qué tipo de personas quiero que sean cercanas a mí? ¿Cómo sería mi día ideal?”. Ese es el camino a la felicidad, que, al fin y al cabo, es el verdadero éxito.

Fuente: elconfidencial.com