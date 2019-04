MacLean inicia una gira de dos meses en el PGA Tour Latinoamérica

Comenzará este jueves en Buenos Aires. Es el primero de siete torneos seguidos

Sebastián MacLean comenzará una gira de dos meses en el PGA Tour Latinoamérica, pues desde este jueves se vendrá una seguidilla de siete torneos en los que buscará obtener los primeros puestos para encaminarse hacia su objetivo de este año: clasificarse al Web.com Tour de 2020, el segundo circuito más importante del mundo.

Luego de competir a fines de marzo en el Buenaventura Classic de Hato en Panamá, primera fecha del PGA Tour, el boliviano, de 29 años, se siente “emocionado” por lo que será su séptima participación en este evento internacional.

“Me siento muy emocionado por ya tener todo este tiempo para competir porque no cabe duda que volver a jugar después de tanto tiempo lo sentí, pero me fui con muy buen sabor porque a pesar de no tener los resultados ideales (en Panamá, donde no pudo pasar el corte) me sentí muy bien dentro de la cancha especialmente en los últimos hoyos”, dijo MacLean, quien es profesional desde 2012.

“En Panamá hubo condiciones durísimas con vientos de hasta 70 kilómetros por hora, eso me dificultó para que me sienta cómodo y agarre ritmo. También tuve algunas debilidades que las estuve reforzando la semana pasada con la sensación de campeonato porque eso no lo tenía. Yo practico, me preparo, pero hay que ponerlo en juego, en competitividad y ver si funciona o no”, detalló el cruceño, campeón del Bolivia Open en 2014 y 2016.

El fin de semana pudo trabajar por primera vez de manera conjunta con su entrenador de golf, el venezolano Víctor Fookes, y su preparadora física, la boliviana Belén Bowles, quienes le ayudaron a corregir los problemas que tuvo.

“Los dos pudieron trabajar junto a mí para seguir mejorando ese movimiento que estoy buscando en la competencia. Me sirvió muchísimo, porque sentí mi cuerpo en campeonato y buscaba esa sensación, pero más consistente y ellos me pueden ayudar en eso”, recalcó.

El lunes por la noche viajó a Buenos Aires, Argentina, donde a partir de este jueves hasta el domingo participará en el Molino Cañuelas Championship, segunda fecha del PGA Tour Latinoamérica.

“No conozco esa cancha (el Cañuelas Golf Club), pero, según lo que escuché, es muy divertida, larga y eso me favorece porque pego bastante recto al driver (el palo número uno con el que se hace el primer golpe). Me gusta Argentina, siempre me fue bien ahí”, acotó MacLean.

Este martes y miércoles aprovechará el tiempo para conocer los campos y ambientarse al clima para después comenzar con su participación que será a 18 hoyos por día para un total de 72.

Como en todas las fechas las dos primeras jornadas son importantes, ya que solo los mejores 55 de la clasificación pasarán el corte para disputar los siguientes dos días.

MacLean es consciente que tener un buen inicio le acercará al Web.com Tour y por ello jugará con todo. “Buscaré seguir sintiéndome más cómodo en las competencias y creo que tengo chances de hacer cosas buenas en esta gira. Si juego bien definitivamente tengo opciones de ganar y pondré toda mi experiencia para que se dé lo más pronto posible”, dijo.

“El objetivo es ganar y para ello debo sentirme cómodo con mi juego. Lo que voy a tener ahora son varios torneos, varias rondas, mucho golf, así que eso me va a ayudar”, apuntó.

El boliviano José Luis Montaño también participará en esta gira de dos meses tras conseguir su membresía en el clasificatorio de Argentina.

Enseñanza a los niños

El tener juntos por primera vez al venezolano Víctor Fookes (entrenador de golf) y a la boliviana Belén Bowles (preparadora física) no solo fue bien aprovechado por Sebastián MacLean, pues varios niños y otros golfistas vivieron la experiencia de ser entrenados por dos profesionales.

“Lo compartí con niños y otros golfistas para que sientan un poco cómo se entrena un profesional. Hay una muy buena camada y ayudó muchísimo que los chicos escuchen ese tipo de información, ya que quieren competir a alto nivel. Creo que les ha ayudado y la idea es seguir haciendo esto más seguido”, señaló MacLean.

Esta actividad se llevó adelante el fin de semana en el Urubó Golf Country Club de Santa Cruz.

Los siete torneos de la primera mitad de la gira son:

El Molino Cañuelas Championship de Buenos Aires, Argentina (del 11 al 14 de abril). El Abierto de Chile en Santiago (del 18 al 21 de abril). El Abierto OSDE de Córdoba, Argentina (del 25 al 28 de abril). El Puerto Plata Open de República Dominicana (del 2 al 5 de mayo). El Jamaica Classic en Montego Bay (del 16 al 19 de mayo). El Abierto Mexicano de Golf en Tijuana (del 23 al 26 de mayo). El Bupa Match Play en Playa del Carmen, México (del 30 de mayo al 2 de junio).

Ficha

Nombre: Sebastián MacLean Velásquez

Nacimiento: Santa Cruz, 15 de julio de 1989

Inicios: Comenzó en el golf a sus tres años. Hasta 2011 jugó como aficionado, instancia en la que conquistó más de 100 títulos nacionales, y en 2012 dio el salto al profesionalismo.

Logros: En 2016 fue su mejor desempeño como profesional con un segundo lugar en el Open de República Dominicana y un tercer puesto en el Lexus Panamá Classic, ambas fechas del PGA Tour Latinoamérica. A ello se suma que fue campeón del Bolivia Open en 2014 y 2016, una de las fechas del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica. Asimismo, fue segundo en la Etapa 5 de la Gira de Golf Profesional en México, en Querétaro, en 2018.

Fuente: Prensa Sebastían MacLean