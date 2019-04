PPK tras medida de detención preliminar en su contra: “Me parece ridículo”

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK) , contra quien se dictó una orden de detención preliminar de diez días por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht, calificó esta decisión como “ridícula”.

El mandatario aseguró, en declaraciones al programa Panorama, que conoció de la medida aprobada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a través de una llamada del periodista y evitó pronunciarse al respecto.

“Yo no doy mi opinión por este momento. Me parece ridículo”, dijo el ex jefe de Estado.

el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de jorge Luis Chávez Támariz admitió el pedido del Ministerio Público contra PPK y otros dos investigados: su secretaria Gloria Jesús Kisic y su chofer José Luis Bernaola.

Fuente: peru21.pe

