Secretario de Movilidad Urbana: “No soy ningún maleante… pícaro nunca he sido”

Secretario de Movilidad Urbana a Jhonny Fernández: “No soy ningún pícaro; han mellado mi dignidad”

Como un hecho que raya en la “política tradicional y sucia”, en el que se ha utilizado su nombre y “mellado su dignidad como persona y profesional”, así ha calificado el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Rivera, la denuncia hecha por el concejal Jhonny Fernández de supuesto sobreprecio en la compra de balizas (señalizador de tráfico vehicular) que hizo el municipio.

Rivera dijo que no descarta una acción judicial, a título personal, para responder a las acusaciones planteadas por el edil ucesista, al que asegura nunca se le ha obstaculizado su labor fiscalizadora y que cuando ha solicitado documentación se le ha hecho llegar de manera oportuna.

“Estoy analizando de manera personal cómo proceder, no soy ningún maleante, tengo mi familia y a mi familia y a mí me la respetan; pícaro (ladrón) nunca he sido, él no puede ser juez y parte y esto lo digo como persona no como autoridad porque tengo dignidad”, enfatizó en declaraciones a los medios.

“He respetado la normativa, he tenido una conducta intachable, no puede una persona -porque quiere hacer política- hablar pestes y lo que le dé la gana, así que le pido a la autoridad que reflexione y se remita a los conductos regulares, que es por donde corresponde”, indicó.

El concejal de UCS Johnny Fernández realizó una denuncia pública sobre un supuesto sobreprecio en la adquisición de balizas por parte de gobierno municipal. Dijo que en un informe emitido por el alcalde Percy Fernández en 2016, la comuna compró 80 balizas y en 2017, 1.000.

Por cada una, la Alcaldía pagó Bs 246, lo que significa que por las 1.080 pagó Bs 265.680. “Revisé la documentación y vi que la Alcaldía pagó Bs 246 por cada baliza, que es de fabricación china. Fui a la misma empresa proveedora para hacer la cotización y me cotizaron en Bs 150 por cada baliza, incluso compré una en Bs 130 con factura”, dijo.

Estas acusaciones fueron negadas por Rivera que dijo que la compra fue transparente y que se analizó tres modelos de balizas y que se compró el de la categoría 1, que es la de mayor calidad, por su tamaño, flexibilidad, composición, material reflectivo, modo de fijación y otras características. “Se los ha adquirido en función al precio que hay en el mercado nacional”, expresó.

Fuente: El Deber, Unitel