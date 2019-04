“Si Claure no cumple oferta del VAR, veré que la familia Salinas lo haga”

Para Henry Salinas, The Strongest llega “fortalecido” a su aniversario 111. El presidente del decano del fútbol profesional boliviano lleva en sus espaldas el peso de liderar al más fuerte. “Para ser presidente no sólo tienes que tener dinero, sino también antigüedad”, dice.

El dirigente atigrado resalta el aporte monetario de la familia Salinas al club. Revela que está dispuesto a correr con los gastos del VAR (video-arbitraje) en el futbol boliviano, si Marcelo Claure, presidente de BAISA, no cumple con lo ofrecido.

En cuanto a lo futbolístico, Salinas resalta que el mayor deseo de su gestión es conseguir el título local. Adelanta la continuidad del técnico Pablo Escobar en el plantel de Achumani, mientras él sea presidente. Es consciente que el Tigre necesita un nuevo líder que pueda reemplazar la figura del paraguayo naturalizado boliviano.

¿Cómo llega el club The Strongest a este aniversario 111, tanto en lo institucional como en lo deportivo?

Institucionalmente muy fortalecido. Creo que el Club The Strongest es la única entidad deportiva donde deciden los socios. Para ser presidente no sólo tienes que tener dinero, sino también antigüedad como tal. Claro que es muy fácil decirlo, realmente la camiseta pesa, no sólo para los jugadores.

Deportivamente mi club tiene la obligación de ser siempre protagonista de los campeonatos en los que participa. En mi gestión, que es muy corta, obtuve ya dos sub-campeonatos y estoy empezando.

¿Qué significa ser el presidente del Club The Strongest, el decano del fútbol profesional boliviano?

El honor más grande de un stronguista es ser presidente, es inexplicable.

El día en que Henry Salinas asumió como presidente del cuadro de Achumani, en abril de 2018.

¿Cuánto mejoró The Strongest en este último año?

111 años no se pueden medir sólo en el último, creo que todos los presidentes hacen su mejor esfuerzo. Yo puedo hablar sólo de mi gestión y la de mi tío (César). Actualmente el 30% de los ingresos son para pagar planes de pago de las últimas gestiones, el 50% para pagar a los jugadores del plantel profesional y para pagar lo que falta sale del bolsillo del presidente, en este caso de la familia Salinas.

¿La familia Salinas maneja al Club The Strongest?

Gracias por la pregunta. No entiendo cuál es el problema. Leo en las redes muchas críticas, la mayoría por gente que ni conozco, algún periodista que defenestra mi gestión sin saber el sacrificio que hace la familia Salinas para pagar las obligaciones y no leo nada al respecto de la familia Claure que también maneja el Bolívar, la familia Cornejo que maneja Aurora, la familia Costa que maneja Always Ready, la familia Blanco que maneja Destroyers, etc. Me voy a que no es pecado hacerlo en familia, pecado sería poder hacerlo y no hacerlo. Hay mucha gente que sólo critica, pero llegado el momento de la verdad, elecciones por ejemplo, ni se asoman. En mi caso, en 2014 cuando el expresidente dejó de pagar sus obligaciones por motivos extradeportivos, se llamó a una elección, sólo se presentó mi tío (Cesar). Ese era el momento de dar la cara porque más allá de querer ser presidente hay que poner plata.

Salinas en la inauguración de la piscina del Complejo.

Usted también cumplirá un año al frente de The Strongest en los siguientes días. ¿Cómo califica su gestión?

Cumpliré mi mandato, al menos esa es mi meta. Jamás pensé tener el honor de ser presidente de mi club. Cuando acepté ser vicepresidente, obvio, era para acompañar a César Salinas. Había la posibilidad de que se fuera antes de tiempo, pero también estaban Iván Villafuerte y Freddy Téllez como vicepresidentes. Ninguno pudo y ahí estoy como presidente. (Mi gestión) la califico de casi exitosa, ya que en este año perdí el campeonato primero con Wilstermann y después con San José. El esfuerzo dirigencial existió, ya lo demás son cosas del fútbol. Ser subcampeón fue igual que ser tercero, quinto o último, me dolió mucho no alcanzar el título junto con el equipo.

¿En algún momento pensó en renunciar?

Jamás. En mis momentos de flaqueza está María Inés Quispe, esposa de César, que siendo mujer tiene más huevos que muchos que sólo me critican. Ella me fortalece y ayuda.

¿Que función cumple la esposa de César Salinas?

Es la actual gerente general, pero somos varios familiares que colaboramos con trabajo y dinero al club.

Henry Salinas en su juramento como titular atigrado.

¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que tiene The Strongest en lo institucional?

Estamos cumpliendo un plan de acción que se hizo en 2014. Me encuentro en la fase final del mismo.

¿Cuál es ese plan de acción?

Los clubes tienen los siguientes pilares de ingresos:

Taquilla, sponsors, derechos de TV. El Club The Strongest tiene un plus, que es su patrimonio, son tres: el edificio de la calle Colón, el Complejo Cañada Strongest y el Complejo de Achumani. El plan era o mejor dicho es, fortalecer el patrimonio para tener otro pilar de ingresos, que es generar recursos a través de mejoras en los servicios. En mi gestión se entregó la piscina, por ejemplo.

¿Cómo califica el desempeño del equipo en lo que va del año?

Justo en mi gestión Pablo Escobar decide retirarse, creo que eso generó un bajón tanto para el equipo como para la dirigencia. Hay que aprender a vivir sin Escobar en la cancha. De todas maneras vamos a pelear para lograr el objetivo, prohibido desistir.

En esta nueva gestión que inicia, ¿cómo piensa mejorar lo hecho hasta ahora al frente de la institución?

Empezó al inicio del campeonato, estamos luchando para llegar al título.

El titular atigrado junto a Javier Hinojosa, en Achumani.

¿Las nuevas obras en infraestructura del Complejo tienen una fecha de entrega?

Crecimos bastante, son cosas que la gente no se da cuenta, pero es bueno contarlo de vez en cuando. Antes de iniciar con los proyectos se pusieron al día las cuentas, pago de salarios al plantel profesional, deudas a las AFP, regularización de los predios, etc. El proyecto de la familia Salinas para The Strongest consta de cuatro fases.

Primera fase: Construcción de la cancha de césped sintético en el Complejo Achumani, iluminación del estadio Rafael Mendoza Castellón.

Segunda fase: Remodelación del Complejo Cañada Strongest de la calle Yungas, tres canchas de césped sintético, remodelación y construcción de dos canchas de raquetbol adicionales.

Tercera fase: Área húmeda, techado, construcción y remodelación de las piscinas y sauna del Complejo de Achumani.

Cuarta fase: Remodelación del ingreso, construcción de un museo, centro de convenciones, ampliación del salón de eventos Casa del Tigre, tienda del Tigre, restaurante y parque infantil.

¿Cuáles fueron los aciertos y los errores que se cometieron en este año al frente de The Strongest?

Cómo calificarme… Yo hago mi mejor esfuerzo y creo que todos. El fútbol es algo que no se puede medir, ya que hay muchos factores externos, entre ellos la diosa Fortuna que al final no nos acompañó.

¿Fue difícil separar el pensamiento de la gente sobre la nueva dirigencia de la FBF y de The Strongest, que son diferentes?

Cualquiera haya sido elegido, provenía de un club. En este caso César Salinas, pero si en las elecciones ganaba el otro candidato como Guido Loayza, también lo vincularían con Bolívar, es normal desde mi punto de vista.

¿Cómo ve el hincha atigrado respecto a su gestión?

Para mí es la mejor, más allá de que hay críticas que son normales a la dirigencia de turno, en las asambleas se hicieron presentes y defendieron la institución. En el estadio me riñen, pero en la calle me saludan.

¿Se presentará en las elecciones del Tigre?

No lo sé, lo que estoy seguro es que ahora que la institución goza de buena salud, habrá más candidatos.

¿Qué piensa del VAR en el fútbol boliviano?

Es una herramienta tecnológica. Si Marcelo Claure no cumple su oferta, veré la posibilidad de que la familia Salinas pueda hacerlo, aunque la tarea debería ser de la FBF.

¿Al Tigre le falta un líder en la cancha?

Ya surgirá, los líderes surgen solos, no se los impone.

¿A quién ve como candidato para ser el nuevo caudillo atigrado?

Repito, los caudillos son, no se hacen.

¿Pablo Escobar continuará como DT del Tigre?

En mi gestión, sí.

¿Qué desea para The Strongest, en su cumpleaños 111?

Deseo que sea campeón, sólo eso.

Fuente: https://www.paginasiete.bo