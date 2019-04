¡Simplificar, rebajar y reducir impuestos!

Ya no más un sist extorsivo y abusivo de impuestos sobre una minoría legal cuando muchos ilegales no lo pagan, pagan poco o lo eluden.

¡Impuestos = estímulos del desarrollo, no castigo!

¡No Estado gigantesco, sino necesario y efectivo! https://t.co/vfzXgGrx5E



Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas