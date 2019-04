Tras intervención a Emtagas, Gobierno anuncia auditorías por supuestos negociados

El Gobierno nacional realizará auditorías a la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) con el fin de comprobar si hubo negociados en la entidad. Esta fue intervenida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hace dos semanas. La Gobernación de Tarija rechaza las sospechas de corrupción y ve una intención política y contradictoria en el accionar gubernamental.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, informó este domingo sobre las auditorías a tiempo de reclamar la falta de gas domiciliario en Yacuiba, uno de los principales municipios del Chaco proveedor de gas natural.

“Resulta que donde sale gas la gente no tiene gas en su domicilio y es contradictorio, si sale de aquí abajo debería haber primero para nosotros y luego vendemos a quién sea. Resulta que hay una empresa departamental del gas, que es Emtagas, no nos hemos querido pelear con Emtagas; está mal organizada la empresa. Creo que se ha intervenido, va haber auditoría para ver si ha habido negociados, cómo se ha administrado”, resaltó García.

Emtagas es una empresa conformada por la Gobernación Autónoma del departamento de Tarija, la Alcaldía Municipal de Tarija y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Hace dos semanas, mediante una resolución, la ANH intervino tres oficinas de Emtagas en Villa Montes, Yacuiba y Caraparí y dispuso que los bienes y activos de la empresa departamental pasen a YPFB.

El mandatario dijo que uno de los fines de este hecho es que la empresa nacional YPFB instale conexiones de gas domiciliario de forma gratuita a todas las familias de los municipios del Chaco.

“Lo que queremos es que en una alianza renovada con Emtagas y YPFB le demos gas a toda Yacuiba, porque se merece todo el Chacho Tarijeño”, dijo hoy García durante el acto de entrega de 21 viviendas cualitativas en Yacuiba.

Por su parte, el secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Waldemar Peralta, negó el hecho de que hubiera corrupción en Emtagas y calificó como un abuso la intervención de la empresa, que pretende quedarse con el patrimonio de los tarijeños.

“Es lamentable que la declaración del Vicepresidente trate de disimular este abuso tratando de encontrar argumentos a partir de la asociación de nuestros recursos. Recordarle que Yacimientos es parte del directorio de Emtagas, entonces cualquier hecho que resulte de los buenos o malos manejos va a ser responsable YPFB”, dijo a ANF Peralta.

La autoridad departamental aseguró que, si se encontrara alguna irregularidad, la Gobernación tarijeña será una de las primeras en solicitar que investigue ese caso junto a los otros casos de corrupción en Tarija.

Peralta cuestionó que el gobierno recién, después de 13 años, quiera invertir en instalaciones de gas. Detalló que, en los 30 años de vida de la empresa, la Gobernación Tarijeña invirtió más de Bs 200 millones, siendo el socio mayoritario con 97%, mientras que YPFB invirtió de Bs 11 millones, equivalentes al 2,3%.

“Del Chaco han salido durante la gestión de Evo Morales más de los $us 40 mil millones de ingresos para el gobierno nacional; sin embargo, el Chaco y el departamento de Tarija han sido abandonas por el gobierno, una clara señal son las instalaciones de gas (…) Saludamos al gobierno que decida invertir en Tarija y que Yacimiento, pese a que hubiese sido un conducto más fácil, de inyectar recursos a la sociedad, de incrementar su patrimonio a partir dotarle conexiones de gas a los hermanos tarijeños y, especialmente, a los chaqueños”, resaltó.

Cuestionó que este tipo de hechos puedan derivar en demandas legales “Seguramente estos hechos lo que van hacer es generar un conjunto de acciones de persecución judicial, porque, ante la falta de argumentos, lo que hace el gobierno es perseguir”.

Impugnaciones a la intervención

Ante la intervención de la ANH a la empresa tarijeña, la Gobernación la calificó como irregular y asumió legales para revertir esa medida. “Ya hemos iniciado las impugnaciones internas a estas resoluciones, primero con procedimientos administrativos y judiciales”, dijo Peralta.

Peralta explicó que la intervención de Emtagas se dio luego de que la Gobernación tarijeña promulgue un decreto que establece la transferencia de las empresas de servicios a la región autónoma del Gran Chaco.

En ese sentido se estaba en transición de la transferencia de Emtagas y de la empresa Servicios Eléctricos Tarija (Setar) a la provincia del Gran Chaco. Adelantó que sobre ese proceso personeros de la Gobernación se reunirán con el viceministro de Autonomías el martes.

“Por un lado, el Gobierno nos invita a avanzar en los procesos de transición de las empresas departamentales al Chaco y por el otro lado la ANG y Yacimientos nos intervienen. Es poco coherente”, afirmó.

Respecto a Setar, García cuestionó que esta no haya instalado energía eléctrica a todos los habitantes de Yacuiba.

“En Yacuiba generamos electricidad para toda Bolivia, pero hay algunas familias en Yacuiba que no tienen electricidad. No es culpa mía, yo quiero darle, pero hay una empresa (Setar) que no me deja darles. Pedimos ‘déjennos entregar electricidad y gas porque la gente necesita y pide’”, dijo, en medio de algunos gritos, que pedían intervención.

