Tras jornada con siete heridos vuelve a subir la tensión entre los choferes de La Paz

Tras dos días de enfrentamientos que dejaron al menos siete heridos, este viernes los choferes que demandan que se investigue el destino de los más de 12 millones de bolivianos que recibió la dirigencia del sector por aportes para un fondo pro salud llegaron nuevamente hasta Ciudad Satélite, en El Alto, esta vez decididos a responder al grupo que los agredió en las pasadas jornadas y que es liderizado por dirigentes cuestionados justamente por haber recibido estos recursos.

Se trata de afiliados al Sindicato Eduardo Abaroa, que el miércoles y jueves chocaron con sus similares de la Federación Andina, quienes decidieron impedir que cubran la ruta entre La Paz y El Alto como represalia por su insistencia en la investigación, ya que consideran que son suficientes las rendiciones de cuentas internas que realizaron los dirigentes y exdirigentes que recibieron los aportes en cuentas personales.

“Estamos viniendo a resguardar nuestra área de trabajo, ayer hemos sido objeto de destrozos por parte de la Federación Andina, hay siete compañeros que están hospitalizados, que han sido brutalmente golpeados…no puede ser posible que nos desalojen de esa manera”, afirmó el dirigente Lucio Quispe desde uno de los puntos de concentración, donde esta mañana fue entrevistado por un reportero de Cadena A.

Aseguró que son 1.500 los choferes movilizados en esta jornada y que están decididos a hacer respetar sus fuentes de trabajo respondiendo de la misma forma en caso de volver a recibir agresiones. Dijo que esta es la decisión que se tomó en un ampliado del sector.

Uno de los vehículos dañados en los enfrentamientos del jueves.

“Momentáneamente las bases han decidido suspender el servicio hasta el mediodía. Vamos a esperar si vienen, pero no me responsabilizo de los daños que pueda pasar. No vamos a dejar que nos agredan nuevamente”, advirtió.

Convocó además a la población a sumarse al pedido de los choferes que demandan un manejo transparente de sus recursos. “Quiero pedir a la sociedad que se adhiera también a nuestra lucha porque estamos luchando contra la corrupción”, dijo.

Entretanto, hasta la zona llegó un grupo de policías para evitar que se repitan los sucesos de las anteriores dos jornadas donde, además de los heridos, se produjeron graves destrozos en varios de los vehículos de los afiliados al Sindicato Eduardo Abaroa.

El ejecutivo de la Federación Andina, Victor Tarqui, argumentó ayer que un sindicato no puede hacer frente a una federación y demandó a los afiliados al sindicato Eduardo Abaroa que desconozcan a Quispe por haber difamado a los dirigentes.

Hoy, Quispe lamentó que Tarqui aliente la división del sector en lugar de trabajar por la unidad y apoyar la transparencia. “El señor Tarqui se ha prestado a esto, parece que se quiere eternizar en el cargo”, lamentó. (05/04/2019)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz