Vice miente: “Aquí gana el q tiene más votos, no el q tiene menos votos”.

El 21F, 2016, ganó el NO (52%) y el q tuvo menos votos fue el SI, (48%) . Sin embargo, el gobMAS no lo acató, usó al TCP para congelar el art 168 CPE y al TSE q, al inscribir a Evo y Álvaro, lo ignoró.



Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas