Argentina intensifica despliegue militar en la frontera con Bolivia

Ante los constantes hechos relacionados con el trafico de droga hacia Argentina desde Bolivia, el ejército de ese país desplegó un fuerte operativo militar en regiones fronterizas como La Quiaca, Yavi, Inti Cancha y Quirquinchos, informaron medios locales. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Argentina, Ernesto Pasqualini, adelantó que se duplicará la presencia militar en la frontera antes de junio.

“En coordinación con Gendarmería, nos vamos extendiendo a los sectores que controlamos. Buscamos no estar siempre en el mismo lugar, si no movernos permanentemente para que no haya rutina y la eficiencia de la operación sea mayor”, informó Pasqualini al portal de noticias de El Tribuno.

En agosto pasado, el presidente Evo Morales rechazó la presencia de militares de Argentina en la frontera con Bolivia. En esa oportunidad, el Primer Mandatario acusó al gobierno de Macri de querer amedrentar a los bolivianos con la presencia de militares.

Ante el reclamo boliviano, el embajador argentino, Normando Álvarez, indicó en esa oportunidad que se trataba de operaciones de rutina. “Son sólo 50 efectivos desplegados en la frontera para colaborar con tareas de combate al narcotráfico, la trata de personas y para realizar asistencia social a comunidades”.

Ayer, el titular del Escuadrón 21 de la Gendarmería argentina, Severo Emilio Haberkn, aseguró que los operativos que realizan actualmente los efectivos militares permitieron disminuir el tráfico ilegal y lograron ampliar el área de control fronteriza.

Los medios argentinos informan que desde la base, instalada en el aeropuerto de La Quiaca, los efectivos coordinan el despliegue de radares, patrullas y puestos de observación.

Casos de narcotráfico

En lo que va de mayo, se publicaron al menos cuatro casos de tráfico de drogas desde Bolivia hacia Argentina.

Durante los primeros días del mes, se detectaron 115 paquetes de cocaína de máxima pureza camuflados en un camión que provenía de Santa Cruz. La droga fue descubierta en la Aduana de Salvador Mazza.

En otro caso la Gendarmería Nacional de Argentina capturó a una azafata de ómnibus de nacionalidad boliviana. La mujer llevaba más de dos kilos de cocaína pegado al cuerpo.

El 15 de mayo se detuvo a dos bolivianos en la provincia argentina de Santa Fe. De acuerdo a la imputación, los compatriotas transportaban más de cinco kilos de cocaína dentro de un extintor contra incendios en un bus que había partido de Santa Cruz. Dos días después se interceptó un camión con 272 kilos de cocaína boliviana valuada en dos millones de dólares.

Página Siete / La Paz