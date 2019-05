La dirigencia de Blooming se aferra a la continuidad de Leo Vaca. El contrato del jugador termina el 31 de mayo, pero el club se apega a un acuerdo por el que hizo un pago anticipado

Carlos Jordán Paz

Todo apunta a que la salida del atacante Leonardo Vaca, de Blooming, no será nada fácil. El contrato del jugador con Blooming termina el próximo 31 de mayo; sin embargo, la falta de un acuerdo para su renovación hasta diciembre de este año molestó a la dirigencia del club, que ahora anuncia una demanda legal si es que el futbolista no concreta su continuidad hasta fin de mes.

La historia de este conflicto laboral data del año pasado, cuando Leo Vaca cambió de representante y tuvo oferta para irse a un club del exterior. El portugués Marcus Fraga es el mánager del futbolista cruceño. En principio, Fraga propuso que la cesión de Vaca por un año de préstamo sea de 160.000 dólares y una posible transferencia definitiva de $us 400.000.

Después, esta oferta se enfrió, aunque Blooming, a sabiendas de que el contrato con el jugador concluía en mayo de este año, buscó la forma de acordar, con Vaca y Fraga, la renovación, que implicaba tres peticiones.

Primero: el pago de 5.000 dólares por la prima de la temporada 2018. Segundo: pago de 10.000 dólares por la prima 2019. Tercero: enviar el documento de la renovación de contrato al futbolista y al representante con las correcciones requeridas.

Juan Jordán, presidente de Blooming, explicó el miércoles, en conferencia de prensa, que los tres puntos acordados se cumplieron, por lo que desde el 3 de abril de este año esperan una respuesta.

Incluso Jordán contó que en su momento ofrecieron a Vaca quedarse con el 50 por ciento de la posible transferencia definitiva y que Blooming y la Academia Tahuichi, que lo formó hasta sus 18 años, se queden con el 25 por ciento, respectivamente.

Lo preocupante

Según Jordán, el desacuerdo por la continuidad de Leo Vaca se da cuando la empresa de Fraga empezó a representar al volante Paúl Arano, por quien también hicieron ofertas de préstamo ($us 250.000) y transferencia definitiva ($us 350.000).

Esto tampoco se dio porque Blooming consideró baja la oferta y pese a que no hubo acuerdo, el jugador firmó su renovación por dos años más. “Cuando estaba por cerrarse lo de Leo (Vaca), me exige su representante que también se haga lo de Arano por 250.000 dólares y me pide ganar el 20 por ciento de las transferencias. Esto no es correcto. Tiene que haber una sanción para estos señores que quieren aprovecharse de las circunstancias para sacar un rédito económico”, dijo ayer el presidente de Blooming.

Y la novela no termina acá. Leo Vaca informó el domingo, tras el partido contra Sport Boys, de que se iba de Blooming porque el club no respetó lo acordado, por lo tanto ya nada tenían que hablar con él, sino con su representante.

“Me llamaron para volver a negociar, pero respondí que ya no es conmigo. Por Blooming di todo e incluso rechacé otras ofertas”, sostuvo el delantero.

Fuente: diez.bo