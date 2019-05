China responde a la disputa con Estados Unidos bloqueando Juego de Tronos

El bloqueo de la china Huawei por parte de las empresas de Estados Unidos son solo un ejemplo de la radical postura entre ambos países, a la serie de TV Juego de Tronos también le ha tocado parte.

Mientras el resto del mundo podía ver el final de la serie Game of Thrones, en China, donde usan la plataforma de transmisión de video Tencent, se indignaron al descubrir que no podían acceder al episodio más reciente. Un mensaje decía “problemas del medio de transmisión” , y un portavoz de HBO dijo al Wall Street Journal que la red no tenía problemas con la transmisión del episodio, pero que el gobierno chino no le permitió a Tencent emitirlo debido a las continuas disputas comerciales con Estados Unidos.

Es solo un ejemplo de algo que, aunque pueda tomarse a broma, puede llegar a límites bastante indeseables. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China son cada vez más tensas, y de la misma forma que Estados unidos puede perder mucho con el juego de orgullo, China puede perder otro tanto.

Según Reuters, China ha acusado al gobierno de Estados Unidos de tener “extravagantes expectativas” para un acuerdo comercial. China insiste en que las conversaciones comerciales fracasaron entre Estados Unidos y China porque Estados Unidos intentó “lograr intereses no razonables mediante una presión extrema”. Trump, por otro lado, dijo que era culpa de China que el acuerdo fracasara, ya que “tuvimos un buen trato y lo cambiaron”, por lo que respondió aplicar aranceles a sus productos.

Game of Thrones es uno de los programas más populares en China, con la última temporada vista más de 550 millones de veces en Tencent, por lo que no poder ver el último episodio sin recurrir a la piratería, es algo bastante impresionante.

Fuente: https://wwwhatsnew.com