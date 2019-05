Cívicos piden más tiempo para contar firmas para dar a Duque y a Bolsonaro

Comités cívicos y Plataformas de Bolivia. La entrega de rúbricas a los presidentes de Colombia y Brasil se encuentra retrasada. Estiman que ya alcanzaron el medio millón, pero faltan los libros del interior. Para el MAS, no servirá ninguna acción jurídica en contra de la reelección.

En enero, cívicos y plataformas organizaron una votación simbólica en la plaza 24 de Septiembre. Foto: EL DEBER

Con retraso de más de una semana, los cívicos y las plataformas aguardan la llegada de la totalidad de libros de firmas en favor del 21-F, distribuidas en diferentes regiones del país, para finalizar su conteo.

El objetivo es lograr 500.000 rúbricas para entregarlas a los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Jair Bolsonaro, de Brasil, para pedirles que soliciten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acelere el tratamiento de la demanda en contra de la reelección del presidente Evo Morales.

Fijada para el 10 de mayo, ayer, Luis Fernando Camacho, de retorno de un viaje a Estados Unidos, manifestó que “no se pudieron entregar los libros” debido a que no terminaron de recolectarlos. Por eso pidió “el tiempo correspondiente para hacerlo”. Pese a esto, manifestó que el viernes 17, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, expresidente de Bolivia, hicieron llegar la solicitud al Gobierno colombiano, envuelto en un lío interno por la renuncia del fiscal general y la ministra de Justicia, para que se pronuncie ante la CIDH.

Además, dijo Camacho, que si bien no se terminó de contar las firmas, se estima que se tiene el medio millón que se propuso luego de la visita de la CIDH a Sucre, cuando se determinó elevar la ‘cruzada’ por el respeto al voto del 21-F a escala internacional. Similar opinión tiene la activista Paola Cuéllar, quien contó que hubo varios factores que derivaron en este retraso; sin embargo, cree que ya se lograron la totalidad de rúbricas y aclaró que no se están recibiendo más. “Uno de los factores que incidió fue que Pastrana, el embajador del 21-F, no pudo llegar la anterior semana por los conflictos en su país”, dijo. Otro elemento que influyó en la demora, según Cuéllar, es la tardanza del envío de libros desde el interior, debido a que los activistas quisieron traerlos personalmente e incluso reunirse con Pastrana, tal como hicieron ayer activistas que arribaron de Cochabamba y La Paz. No cree que el conteo se prolongue más allá de esta semana.

El MAS ve debilidad

Para Édgar Montaño, diputado del MAS y presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, esta demora hace ver que no se alcanzaron las firmas porque se perdió credibilidad. “Quiero pedirle al Comité Cívico que deje de mentir a la población y a las plataformas. Ya no sirve ninguna acción jurídica. Vamos a definirlo en octubre. Más bien deberían ayudar a sus ‘amigos’ candidatos de oposición a presentar propuestas”, señaló. Según Montaño, aunque hagan llegar el pedido a Duque y Bolsonaro, “tampoco van a reaccionar”, porque tienen conocimiento del contenido del artículo 23 del Pacto de San José, que utilizó el Tribunal Constitucional para habilitar la candidatura de Evo Morales. Añadió que internamente están ‘debilitados’ debido a que varios activistas están “más concentrados” en figurar en la lista de candidaturas de los partidos.

EL DEBER / Rafael Veliz