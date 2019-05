Con marchas y ante la CIDH, crece la presión en Bolivia para que se impida la polémica candidatura de Evo Morales

El ex canciller de Bolivia, Agustín Saavedra, considera que hay poca chance para que el sistema interamericano frene la habilitación de Evo Morales. «Por desidia, incompetencia, o vaya a saber uno porqué motivos inexplicables, el sistema interamericano ha sido cómplice de todas estas piruetas pseudo legales de cortes o tribunales complacientes en varios países latinoamericanos, donde se vulneraron principios constitucionales para legitimar un derecho a ser reelegidos que las leyes de leyes no permitían. Cuando en Costa Rica Arias comenzó en 2003 con la tramoya del derecho humano, la Corte IDH debería haberse expedido poniendo las cosas en su lugar y haciendo las aclaraciones pertinentes. No lo hizo nunca y la Corte dejó pasar muchos años, permitiendo en el interín otras elecciones sobre la misma base espuria de dictámenes legales internos a la carta, en función del caudillo de turno y de una caprichosa interpretación del artículo 23 del Pacto de San José».