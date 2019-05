Denuncian que hija de bolivianos murió por negligencia médica en Argentina

Jennifer Danna (14 meses) perdió la vida en Argentina por no recibir atención médica oportuna, según una denuncia realizada por sus padres, de nacionalidad boliviana. El hecho se registró en la ciudad de San Rafael al sur de la provincia de Mendoza.

Paulina Condo y Severo Fernández, oriundos de Potosí que hace 14 años trabajan en los hornos de ladrillos, denunciaron discriminación y mala praxis. Autoridades de la vecina nación y representantes del Consulado investigan la situación.

Los datos indican que, tras recorrer diferentes centros de salud y hospitales durante varios días, la niña fue reiterada veces rechazada y los padres tuvieron que llevársela a su casa, para después fallecer el 16 de mayo.

Relato de los padres:

La menor peregrinó al menos tres días por diferentes centros médicos de la región. «Mi hija empezó a convulsionar, me asusté, la llevé a la guardia del (hospital) Schestakow, alrededor de las 16 horas. Ahí no me daban bolilla, dijeron dos enfermeras ‘atendela vos que es una boliviana y no sé qué quiere´, luego entré y una doctora pidió que la inyectaran, estuvimos por dos horas, se le bajó la fiebre y me mandaron a casa», contó la madre.

El reporte del periódico ‘Renacer’ indica que se abrió un expediente en la Comisaría 42ª. El fiscal a cargo es Javier Giaroli, quien instó la historia clínica de la difunta y un sumario administrativo al hospital Schestakow para la investigación del caso. Se espera los resultados de la necropsia e informe histopatológico de la menor.

«La noticia conmovió a la colectividad boliviana. Tras la gravedad de lo ocurrido, varios paisanos se acercaron a la familia para brindarle consuelo y les confirmaron haber vivido secuencias discriminatorias en los centros de salud y hospitales del departamento», agrega la información.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco