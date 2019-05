Google cambia su política de publicidad sobre el aborto

Google, el gigante de las búsquedas por Internet, declaró recientemente que toda publicidad referente a los servicios de abortos en los Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda ofrecidas por compañías y organizaciones deberán ser autorizadas previamente por este.

Esto, tras la publicación de un artículo reciente contra Google en relación a una publicidad engañosa acerca del aborto publicado por el medio The Guardian.

En él se reveló que la empresa había hecho una donación de 150 mil dólares por concepto de anuncios gratuitos pertenecientes al grupo Obria, algo que no hubiese sido un problema de no ser porque dicho grupo no ofrece servicios de aborto y que, aun así, percibió dicho ingreso en base a esta errónea asunción.

Ante esto, los representantes de la compañía indicaron que establecerían requisitos especiales para este tipo de anunciantes, exigiéndoles certificación que avale la prestación de dicho de servicio, una medida necesaria para evitar cometer de nuevo este tipo de error.

Por esta razón, a partir de junio, todos los anuncios alusivos al aborto tendrán incorporada información en la cual se especificará si el anunciante brinda o no dicho servicio. Todos aquellos anunciantes interesados en obtener la certificación podrán efectuar la solicitud a partir de este momento.

Esta acción por parte de Google permitirá que las usuarias tengan una mayor claridad al momento de tomar la decisión sobre qué anunciante de aborto escoger en base a esta certificación, la cual Google generará automáticamente adjudicando a los anuncios la etiqueta “Proporciona abortos” o “No proporciona abortos”.

Estas etiquetas serán mostradas en todos los formatos de anuncios de búsqueda a fin de que los usuarios puedan distinguir fácilmente cuales anuncios relacionados con el aborto son relevantes.

Una particularidad de los anuncios de aborto es que Google impide su aparición en más de 70 países.

Es curioso, pero la mayoría de las mujeres tienden a recurrir a Google como fuente para encontrar la información que necesitan sobre este tema en el que, durante el 2017, se produjeron en un mes 200 mil búsquedas sobre al aborto autoinducido.

