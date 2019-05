Invierno en La Paz: el termómetro caerá a niveles que no se sufrían hace 42 años

La Paz, Bolivia, 27 de mayo (Urgentebo).- El frío se siente cada vez más. Las bajas temperaturas provocan que los paceños y alteños caminen abrigados todo el día y que a la hora de dormir se cubran con más frazada que las de costumbre. El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que en la ciudad de El Alto pueda registrar hasta 9 grados bajo cero, un dato que se dio hace 21 años, y en La Paz a 2 grados bajo cero, que no se registra hace 42 años.

“Los parámetros extremos que se esperan para este mes es de menos nueve grados que se registró en1998 en la ciudad de El Al-to y en la ciudad de La Paz de menos dos que se registró en 1977”, dijo Daniel Ticona, pronosticador del Senamhi.

Se adelantó el frío

Este año, se adelantaron las temperaturas negativas. La época de transición a la estación de invierno se da, por lo general, a partir de la segunda quincena del mes; sin embargo, este año, la población empezó a sentir el frío a partir de principios de mes.

La temperatura más baja que registró el Senamhi en la ciudad de El Alto fue el 23 de mayo con 5 grados bajo cero. En la ciudad de La Paz, se registró la más baja el 15 de mayo con 3.15 grados centígrados.

Esos registros se deben a consecuencia de los vientos y cielos despejados. Por ejemplo, cuando amanece con cielo despejado y se mantiene todo el día, se provoca que la radiación se vaya al espacio porque no hay nubosidad que lo retenga.

“Un cielo despejado quiere decir que tendremos temperaturas mínimas muy bajas al día siguiente. Las temperaturas bajan hasta menos cinco grados bajo cero en El Alto y el altiplano”, explicó Ticona.

En la semana, habrá alerta de vientos en la ciudad de La Paz y El Alto de 50 kilómetro por hora.

A nivel nacional, el departamento más golpeado por las bajas temperaturas es Potosí, que registró 13 grados bajo cero a principios de este mes; pero, estos parámetros están dentro de lo esperado. El municipio de Uyuni registró la temperatura más baja me-nos 14,6 grados el 23 de mayo.

El exresponsable del SUS del Ministerio de Salud, Adolfo Zarate, manifestó que hay un equipo técnico que hace seguimiento de los resfríos y el grado de la temperatura; por ahora, las temperaturas están dentro de los parámetros esperados. En esta época, baja en un 15% la temperatura en la parte andina y, en la parte oriental, baja en un 4%. Se espera que descienda aún más en los meses de junio y julio, época fuerte del invierno.

Recomendaciones

Reforzar la alimentación e intensificar el consumo de cítricos y para fortalecer las defensas, recomienda del doctor Zarate. Evitar cambios bruscos de temperaturas para no resfriarse. Y, si alguien está resfriado, es necesario que use barbijos. Es importante asistir a un centro de salud y no automedicarse. El lavado constante de manos es fundamental.

