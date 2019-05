Jorge Lanata y su salud: “Camino con bastón, no puedo hacer distancias largas”

Y lejos de todo pronóstico, a los pocos días volvió a trabajar en su programa de Radio Mitre, Lanata sin filtro. Sin embargo, este miércoles el conductor de El Trece habló una vez más de su salud y reconoció que padece «una neuropatía diabética«.

«¿Cómo estás de salud, Jorge?«, le preguntó Alfredo Leuco (65) a su colega al cierre del último programa del ciclo Palabra de Leuco, que se emite por TN.

«Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho«, reveló Jorge.

Y confesó: «Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir«.

«Muchos me preguntan por qué aparezco en Hora 25 (TN) en una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga, y entonces estoy en una silla. Es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa«, comentó el conductor.

El también conductor de Periodismo Para Todos (PPT) insistió en que no lo avergüenza mostrarse tal cual es y cómo se encuentra de salud. «Si yo en la vida estoy en una silla en algún momento, aparezco en una silla en la televisión, digamos no pasa nada, pero nadie habla de esas cosas«, agregó.

No obstante, antes de dar por terminada la nota, Jorge indicó que se encuentra mejor que antes de su última internación. «O sea, estoy mejor que hace dos meses atrás, tengo que laburar menos. En algunas cosas las cumplo y en otras no, hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien. Y bueno, nada, así estoy», cerró el periodista.

Fuente: www.clarin.com