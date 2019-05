La unidad no cuaja en cita de cívicos y candidatos; dan un ultimátum al TSE

La unidad opositora en torno a una sola candidatura no logró cuajar ayer en la cita de cívicos y candidatos en Santa Cruz. No obstante, los asistentes se declararon en emergencia, decidieron “la unidad por la defensa del 21F”, y entre otros detalles dieron un plazo hasta el 31 de mayo para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se renueve.

“No puede haber seis o siete candidatos. Si es que no hay unidad, Evo Morales puede volver a ganar. Por eso, hemos planteado de que los candidatos que no tienen chance, se bajen. Si van ahora, van a perder la elección, van a perder su sigla; si se bajan ahora van a recobrar el reconocimiento de la población por su esfuerzo por la unidad”, sostuvo el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Al ser consultado de cuál fue la respuesta a su planteamiento, Doria Medina respondió: “La reunión ha sido insuficiente”.

En cambio Virginio L ema, candidato a la presidencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario, subrayó que con la cita de ayer se logró el primer “paso de unidad”.

A la reunión, que duró ocho horas, además de Lema asistieron los candidatos a la presidencia Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana; Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad, y Ruth Nina de Pan-Bol.

Fueron también a la cita los postulantes a la vicepresidencia Edwin Rodríguez, de Bolivia Dice No; y Paola Barriga, del Partido Demócrata Cristiano.

Además de los cívicos, al encuentro también asistieron representantes del Conade.

Nina en la reunión, según un registro de video que mandó a los medios, afirmó que si bien los asistentes coincidieron en varios temas, no vio que “alguien se pronuncie en declinar su candidatura”. “Veo que cada uno mantiene su posición de seguir con su candidatura (…). En esta mesa no veo que haya unidad”, dijo Nina.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, durante su participación en el debate, cuestionó “la falta de unidad”. “No todos están coincidiendo en la misma línea, lo que nos muestra como un signo clarísimo de que acá no hay unidad en absoluto”, afirmó.

Suscripción de documento

La cita culminó con la firma del documento “Unidos por la defensa de la democracia y el Estado de derecho”.

Entre las determinaciones que asumieron los cívicos y políticos está que se declaran en emergencia, “dando inicio a las medidas democráticas para el cumplimiento de la Constitución y en defensa del Referendo del 21 de febrero de 2016”.

Los asistentes también exigieron la renuncia de los vocales del TSE y la inmediata renovación de la identidad con personalidades “de reconocida trayectoria personal y credibilidad ciudadana previamente acordados entre partidos, comités cívicos, Conade y el Gobierno”.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho agregó que “los vocales del TSE deberán renunciar máximo hasta el 31 de mayo de 2019, caso contrario se iniciarán las movilizaciones”.

Doria Medina manifestó que su propuesta de unidad, para bajar candidaturas de los frentes en carrera electoral, no tuvo éxito, debido a que se tocaron otros temas en torno a la falta de transparencia del TSE. No obstante, manifestó que seguirá impulsando que la oposición se junte.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, calificó de “reunión de amiguitos” la cita de cívicos y candidatos. “Son sus últimas pataletas de la derecha”, afirmó el dirigente, según la estatal ABI.

4 determinaciones

Emergencia Los cívicos y candidatos se declararon en “Emergencia Nacional”, dando inicio a las medidas democráticas, para cumplimiento de la Constitución y en defensa del voto del 21F.

Los cívicos y candidatos se declararon en “Emergencia Nacional”, dando inicio a las medidas democráticas, para cumplimiento de la Constitución y en defensa del voto del 21F. Dimisión También exigieron la renuncia de los vocales del TSE, máximo hasta el 31 de mayo. Caso contrario advirtieron con iniciar movilizaciones a nivel nacional.

También exigieron la renuncia de los vocales del TSE, máximo hasta el 31 de mayo. Caso contrario advirtieron con iniciar movilizaciones a nivel nacional. Rechazo Condenaron las “declaraciones impertinentes” del secretario General de la OEA, Luis Almagro, por apoyar la reelección de Morales.

Condenaron las “declaraciones impertinentes” del secretario General de la OEA, Luis Almagro, por apoyar la reelección de Morales. Amnistía Los cívicos y candidatos pidieron en la restitución de los derechos ciudadanos de víctimas de persecución política a través de una amnistía general e irrestricta.

Activistas increpan a Carlos Mesa por unidad

ANF / La Paz

Activistas opositores rodearon e interpelaron al candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, al salir del Comité Pro Santa Cruz; el líder manifestó que se trató de un “pequeñísimo grupo agresivo”.

Un grupo de activistas con banderas con el sello de 21F, rodeó la vagoneta donde se encontraba Mesa, luego de participar de la reunión de los dirigentes cívicos y candidatos a la presidencia y vicepresidencia, el candidato decidió bajar del vehículo para intentar conversar con las personas que a gritos decían: ¡unidad! ¡unidad!.

“Señor Mesa, solamente responda a la pregunta, ¿va a renunciar? ¿usted va a renunciar?”, consultó a gritos un ciudadano.

En respuesta al incidente, Mesa, mediante un comunicado a través de un video, señaló que se trató de un “pequeñísimo grupo de activistas, muy agresivo, basado en el grito, en la intolerancia, en el insulto, en la falta de argumentos”.

Añadió que podía no haber bajado del motorizado; sin embargo, consideró que en este tipo de situaciones había que actuar de frente, para escuchar a la gente; no obstante, observó que el grupo de personas lo único que entendía eran los gritos y no los argumentos.

El ciudadano que continuaba gritando, insistió: “Perfecto, pero responda, no responde, no quiero politiquería, estoy cansado, quiero que me diga, ¿va a renunciar? Él sabe que no va a renunciar. Queremos unidad”, manifestó.

Si bien Mesa se retiró de la reunión por temas de agenda, en la cita se quedó Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia de CC.

Página Siete / Laura Maldonado / La Paz