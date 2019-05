La Paz, 24 may 2019 (ATB Digital).- El Concejo Municipal de La Paz recomendó la construcción de una vía alternativa hacia Mallasa, Jupapina, Carreras, Valencia y otras poblaciones de Río Abajo, considerando la posibilidad de que el nuevo relleno sanitario se encuentre en Mecapaca. Los vecinos anunciaron que no aceptarán esta situación mientras no exista un nuevo camino.

Fuente: ATB