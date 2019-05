Médico, tras la autopsia a Víctor Hugo Hurtado, descartó que la muerte fuera por la altura

La afirmación fue de Erick Koziner, que socorrió al árbitro Víctor Hurtado, y que estuvo en el momento de la autopsia, fue contundente: “La autopsia reveló un infarto al miocardio provocado por un edema cerebral; no se observa un problema pulmonar que es lo que sucede con las enfermedades de altura”

Gery Zurita Mustafá

Erick Mauricio Koziner es el médico de Always Ready, que no solo brindó los primeros auxilios cuando Víctor Hugo Hurtado se desplomó en la cancha del estadio de El Alto, sino que estuvo hasta en el momento en que se le realizó la autopsia de ley al juez que falleció por un paro cardiaco. Él dio detalles del informe y descartó que el deceso hubiera sido por la altura.

“La autopsia reveló un infarto agudo de miocardio, dos zonas de muerte proliferativas de células del corazón que ha provocado un edema cerebral porque no llegó oxígeno al cerebro y a partir de los 4 minutos que no recibió oxígeno reaccionó de esta manera formando un edema”, sostuvo Koziner en La Paz, en entrevista con DIEZ.

Pero además el médico se refirió a que la muerte hubiera sido a causa de los más de 4.000 metros de la ciudad de El Alto. “Luego hemos visto que no había un edema pulmonar que en las enfermedades de altura es lo primero que se observa antes de que pase al sistema cardiaco”, dijo. Tras la llegada de los familiares a El Alto se agilizó la autopsia.

El doctor agregó sobre el tema altura: En absoluto. Yo soy un estudioso de la medicina y si hubiera pasado algo con el tema de la altura lo hubiera revelado porque cuido la vida antes que cualquier cosa. Una de las cosas que primero me fijé es si había el edema pulmonar”, añadió. Las causas específicas del paro serán estudiadas gracias a un comité.

“Pudo haber sido un tema congénito o algo adquirido, incluso hasta un medicamento que hubiera estado tomando el profesor”, sostuvo. Dentro del protocolo, se establece que si la autopsia hubiera develado un edema pulmonar la doctora que le realizó la misma lo hubiera revelado en el mismo lugar donde informó sobre el edema cerebral.

“Al descartarse ese diagnóstico ya no se lo tomará en cuenta; buscaremos otras causas. Ustedes van a fijarse que todo mal de altura que uno tiene, provoca el edema pulmonar, pero sus pulmones estaban limpios, entonces no podemos nombrar algo que ya no está en tela de juicio, no es en este caso que hubiera sido por factores climáticos el tema de la altura”.

El momento en que Víctor Hugo Hurtado era sacado del estadio Municipal de El Alto para luego ser llevado al hospital El Norte



