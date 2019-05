Mesa tilda de vergonzoso cómo el gobernante MAS se movilizó a Chimoré

Por uso de aeropuerto y listas de control de asistencia.



Mesa se pronunció este jueves en La Paz.

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó de “vergonzosa” la manera en que el MAS movilizó a sus partidarios y usó bienes del Estado para el lanzamiento de su campaña en el Aeropuerto de Chimoré.

Mesa señaló que la función de un aeropuerto es el despegue y aterrizaje de aviones. Criticó que la administración aeroportuaria haya argumentado “curiosamente” que había mantenimiento en la terminal de Chimoré.

“¿Cómo pudieron hacer mantenimiento del aeropuerto de que estaba lleno de personas?”, cuestionó.

Por otro lado, Mesa puso en duda que militantes del MAS, gente humilde y que trabaja, haya ido con sus propios medios voluntariamente al acto del aeropuerto. Señaló que en una entrevista una de las personas que durmió en Chimoré había reconocido que lo hacía porque llamarían lista.

“¿A alguien le cabe la menor duda de cómo fue que se movilizaron esa cantidad ‘x’ de personas, utilizando medios del Estado como el aeropuerto y estableciendo listas para garantizarse si has ido o no has ido? Es una cosa vergonzosa”, dijo Mesa.

El expresidente cuestionó también que haya existido un millón de personas en Chimoré, como aseveran desde el MAS. Señaló que esa cifra implicaría que el 10% de la población de toda Bolivia habría estado en el aeropuerto.

Erbol / La Paz