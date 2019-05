Referendo: La población de seis de 10 municipios le dijo ‘Sí’ a su autonomía

Seis de 10 municipios de cinco departamentos del país le dijeron hoy ‘Sí’ a su autonomía con la aprobación de sus cartas orgánicas y estatuto autonómico, en una jornada que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) calificó como «normal».

En Oruro, Potosí y Chuquisaca la transmisión rápida de datos llegó al 100 por ciento, mientras que en La Paz y Santa Cruz continúa, aunque se estima que los resultados no vayan a variar de forma significativa.

En el caso del municipio de Alcalá (Chuquisaca), un 63.42% de los votantes le dijeron Sí a su carta orgánica y un 36.58% No; en Cajuata el Sí llegó al 51.58% y el No al 48.42%, Pelechuco Sí 35.66% y No 64.34% y Sorata Sí 33.35% y No 66.65%, esas tres localidades del departamento de La Paz.

Mientras que en Chuquiuta (Potosí), el Sí llega a 54.48% y el No a 45.42%. En el caso de los cuatro municipios de Santa Cruz que fueron a la consulta los resultados son: Comarapa Sí 48.66% y No 51.34; Mairana Sí 54.67 y No 43.33; San Juan Sí 74.04 y No 25.97; y San Julián Sí 46.93 y No 53,07%.

Conferencia de prensa del ente electoral:

Finalmente, en el caso de Salinas de Garci Mendoza (Oruro), un 54.48% le dijo Sí y un No 45.52 a su proyecto de Estatuto Autonómico Indígena, con lo que tienen vía libre para implementar su autogobierno indígena.

«Son resultados que en general se van a mantener y hasta el martes ya tendríamos el cómputo oficial. En anteriores referendos había un rechazo mayor, hoy vemos lo contrario, la satisfacción mayor es que las autonomías indígenas sí se van aplicando«, destacó el vicepresidente del TSE, Antonio Costas.

Los datos indican que 75.735 personas estaban habilitadas para sufragar en el sexto Referendo Autonómico que se desarrolla en el país. La participación varía de un 61 al 71%, de acuerdo al ente electoral.

El Deber / Bolivia