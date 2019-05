Un audio del fallecido futbolista Emiliano Sala revela que no quería ser vendido al Cardiff City

Un homenaje en memoria de Emiliano Sala en Nantes, Francia. 10 de febrero de 2019.

El archivo de voz se dio a conocer en un documental sobre la vida del delantero. La grabación apunta también contra el presidente de su último equipo: «no le interesa más que el dinero».

Un documental realizado por el medio francés L’Equipe, emitido el miércoles, reveló un inédito audio en el que el jugador argentino Emiliano Sala —quien murió en un cuestionado accidente de avión el 21 de enero—, reconoce no tener ningún interés en ser transferido al Cardiff City y señala al presidente del Nantes, su último equipo, como el principal impulsor de su fichaje.

El reportaje, titulado ‘Emiliano Sala: los secretos de un destino roto’, repasa la vida del jugador sudamericano y expone las impresiones que el argentino tenía sobre su venta al fútbol inglés.

«Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí», se le escucha decir al exdelantero del club francés, a través de mensajes de voz de WhatsApp.

En el archivo, el delantero de 28 años también dejó en claro su opinión respecto a Waldemar Kita, presidente del Nantes: «Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy quiere venderme al Cardiff porque él ha llevado a cabo una súper negociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que el dinero«, afirma Sala ante su representante, Meissa N’Diaye.

La transferencia, finalmente, se cerró, y Sala fue la contratación más cara en la historia del Cardiff City: 17 millones de euros. Sin embargo, el dinero nunca fue depositado al club francés y el caso actualmente se está dirimiendo en la FIFA, ya que el conjunto inglés se niega a pagar.

¿Qué ocurrió el día del accidente?

El pasado 21 de enero, Sala se despidió de sus excompañeros del FC Nantes y voló en una avioneta Piper Malibú, perteneciente al Cardiff City FC, para sumarse a los entrenamientos de su nuevo equipo. Al atravesar el canal de la Mancha, su aeronave dejó de transmitir señales.

Tras 14 días de búsqueda, un equipo de investigadores privado dirigido por David Mearns comunicó que había hallado el avión del futbolista argentino a varios kilómetros de la isla de Guernsey, cerca del lugar donde el avión fue detectado en el radar por última vez antes de desaparecer. En el interior de la aeronave hallaron un cuerpo sin vida que se identificó poco después como el del jugador.

El 17 de febrero, cientos de personas dieron el último adiós a Sala durante su funeral, que se celebró en la provincia de Santa Fe, en el norte de Argentina, donde se encuentra Progreso, la ciudad natal del futbolista.

