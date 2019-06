Anna Kournikova cumple 38 años, 18 junto a Enrique Iglesias

Anna Kournikova y Enrique Iglesias, en Miami (Florida), en 2010. GETTY

La tenista y el cantante forman una de las parejas más discretas del mundo del espectáculo. Tras su larga relación y con dos hijos piensan ahora en casarse

Anna Kournikova celebra este viernes su aniversario. Cumple 38 de los cuales 18 los ha pasado junto a Enrique Iglesias. El cantante conoció a la campeona rusa de tenis Anna Kournikova en 2001 en un set de rodaje cuando grababan vídeo de su canción Escape. En él, Enrique, que entonces tenía de 26 años, y Anna, de 20, protagonizaron escenas de gran tensión erótica. «No hay necesidad de componer un personaje muy elaborado para besar a Anna y hacer que parezca aceptable en la pantalla». Confesó poco después el cantante.

La pareja hizo pública su relación en los premios MTV Video Music Awards de 2002. Ella todavía jugaba al tenis. En 2004, Anna Kournikova apareció en las canchas con un anillo adornado con un gran diamante rosa. Nunca se confirmó que la joya tuviera ese significado.

En 2007, Enrique Iglesias dio una entrevista a la revista sueca Aftonbladet y contó sobre su novia: «Estamos divorciados, hoy estoy soltero, pero todo está bien, no me importa vivir solo». Luego aclaró que se trataba de una broma. La pareja esta «siempre junta». Desde entonces el cantante ha jugado al despiste sobre su estado civil.

Ver esta publicación en Instagram Three children in this video 😁 Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 25 May, 2019 a las 4:01 PDT

Sobre un posible matrimonio, el artista ha contado que ha intentado en repetidas ocasiones casarse con ella. «Siempre lo he intentado, pero ella no le presta atención». En 2012, sin embargo cambió su discurso. «Nunca pensé realmente que el matrimonio pudiera cambiar nada, tal vez porque mis propios padres están divorciados».

Pero sí parece que la llegada de sus hijos ha modificado algo las cosas. «Me siento increíble. Ser padre es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Cómo me ha cambiado la vida? Ahora conduzco más despacio. Pienso más veces sobre las cosas estúpidas que estoy a punto de hacer antes de hacerlas», admite. Los niños de 15 meses no solo han traído cambios en su rutina diaria, sino también en su deseo por contraer matrimonio con Anna Kournikova. «No, no estamos casados, pero cuando llevas tantos años con la misma persona, como es mi caso, llegas a una dinámica, que es como la de estar casado. Yo tengo bebés, hemos estado juntos durante 17 años, así que cuál es la diferencia. Honestamente, creo en el matrimonio. Me gustaría casarme en un futuro”, explicó el intérprete de Héroe el pasado diciembre.

Los pequeños Nicholas y Lucy nacieron a mediados de diciembre de 2017, tras un embarazo que Anna Kournikova logró llevar en secreto. Iglesias y Kournikova, han pasado de un blindaje total respecto a su vida privada, a publicar fotografías en las redes sociales de su nueva familia.