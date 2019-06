Carapaz domina el Giro de Italia y Ecuador festeja

Richard Carapaz completó una carrera perfecta el domingo para reflejar su inmenso potencial y se convirtió en el primer ecuatoriano en dominar uno de los principales circuitos de ciclismo en el mundo al ganar el Giro de Italia.

Sueño cumplido. El ciclista de 26 años, del equipo Movistar, quedó primero en la general después de ganar en la etapa catorce y se mantuvo siempre en el primer puesto de la competencia con el «maillot rosado», al lograr contener los avances de sus rivales en la senda montañosa de la última semana.

«Esto es lo más grande que me ha podido suceder en mi carrera deportiva», dijo Carapaz a medios en Italia. «He sufrido desde que he salido hasta el último momento, hasta el último adoquín que he pasado en la arena de Verona», añadió.

El italiano Vicenzo Nibali, que buscaba quedarse con su tercer título del Giro, terminó segundo en la clasificación general, un minuto y cinco segundos por detrás, mientras que el eslovaco Primoz Roglic tomó el tercer lugar en el tramo del domingo, que ganó el estadounidense Chad Haga.

Fuente: eldia.com.bo