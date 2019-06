Chacón le dará “una oportunidad” a Susz para que siga en la presidencia del Concejo Municipal de La Paz

8 de junio (Urgentebo).- “He decidido apoyar la opción de darle una nueva oportunidad a Pedro Susz para que él mismo pueda corregir estos errores y enmendar su conducta”, con esas palabras la concejal de Sol.bo, Cecilia Chacón, anunció que apoyará al concejal Pedro Susz para que continúe al frente del Concejo Municipal de La Paz.

Problemas de salud le habrían impedido a Chacón asistir a la sesión de la pasada semana cuando se debía elegir a la nueva directiva, sin embargo dijo que el lunes se reunirá con su bancada para tomar algunas decisiones.

No obstante, la concejal sostuvo que Susz se convirtió en un obstáculo para la fiscalización en el caso Tersa y el denominado Worl Trade Center (WTC).

“Lamentablemente Pedro, durante este tiempo, se ha transformado en un obstáculo y se lo he dicho a la bancada, conocen mi posición al respecto pero he decidido apoyar la opción de darle una nueva oportunidad para que él mismo pueda corregir estos errores y enmendar su conducta”, argumentó Chacón.

La concejal rechazó aceptar cualquier invitación para ocupar el cargo de presidente ya que se encuentra con problemas de salud a causa del estrés por la fiscalización que emprendió en esta gestión.

“En este momento no me encuentro bien de los nervios, la verdad he sufrido bastante con el acoso político, la situación de los trámites y las gestiones que estoy haciendo de fiscalización, eso me ha desgastado muchísimo”, dijo Chacón a través de la red televisiva RTP.

Urgentebo.com