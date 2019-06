Conalcam anuncia “renovación total” de la bancada del MAS, “salvo” excepciones

La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) anunció ayer que habrá una “renovación total”, salvo “algunas” excepciones, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados y en el Senado.

“Es renovación total en todos los plurinominales, uninominales, senaturías. Sí (será) una renovación total, porque esa es una decisión más orgánica que se va a tomar en cuenta en todos los departamentos, con todas nuestras organizaciones sociales”, indicó Gerardo García, vicepresidente del MAS, luego de la reunión que sostuvo ayer la dirigencia de Conalcam con el presidente Evo Morales.

De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de candidaturas a las senadurías y diputaciones está fijada para el 19 de julio.

En ese marco, ayer, los dirigentes de la Conalcam, que aglutina a todas las organizaciones y sectores afines al masismo, se reunieron con el presidente Morales, para definir, entre otros temas, los criterios de selección de candidatos para el Legislativo.

Jacinto Herrera, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), precisó que el 90% de los diputados y senadores del MAS “serán renovados” y que sólo el 10% irá a la reelección. “Habrá una renovación del 90%. Algunos, los mejores, se van a ratificar”, dijo.

El dirigente dijo que “los candidatos uninominales serán determinados por consenso y eso se respetará, y los plurinominales y senadurías se definirán en las reuniones de las Cordinadoras Departamentales Para el Cambio (Codelcames)”.

García indicó que se escogerá a personalidades que no tengan antecedentes. “(Serán seleccionados) quienes no tengan antecedentes penales, que no hayan tenido problemas en su departamento, en su región, que cumplan con todos sus requisitos como se ha dicho, como el servicio militar y todos los otros requisitos que corresponden”, manifestó el dirigente oficialista.

El presidente Morales,luego de la cita que tuvo con los líderes de la Conalcam, hizo conocer que definieron que a partir del 17 de junio se iniciará la selección de candidatos del MAS.

“El 17 de junio, a las 7:00, en una reunión con la dirigencia de la Conalcam, vamos a programar para mirar los departamentos, acompañado seguramente con algunos dirigentes nacionales en reuniones de Codelcam, para conjuntamente elegir a diputados plurinominales y senaturías”, aseguró.

El Jefe de Estado informó que, además, se determinó incidir en la paridad y alternancia como criterios de selección. “Hemos definido, que si en esta agestión era varón el titular, ahora va a ser mujer; si era mujer, ahora va a ser varón, acompañado del sexo opuesto para dar oportunidad a ambos”, remarcó el mandatario.

Morales manifestó que se seleccionará “al mejor compañero, a la mejor compañera, a los mejores profesionales y patriotas”. “Es importante el discurso político, el conocimiento en tema de gestión, en tema de representación. Es importante también, sobre todo, el compromiso con la patria”, afirmó el Presidente.

En criterio del analista político Iván Arias, todo lo que sea renovación “es bienvenido”. No obstante, el experto manifestó que el gran desafío es constatar si esa “renovación es realmente cambio o es más de lo mismo”. “Es decir, gente que va a levantar la mano, amarraguatos, gente sin pensamiento propio. ¿Cuál es el cambio? No basta cambiar caras. Lo que hay que cambiar es la actitud, la forma de pensar”, aseguró.

El diputado de oposición Wilson Santamaría indicó que el electorado será el que al final elija a los futuros legisladores. en función de sus cualidades. “La ciudadanía seguramente evaluará la trayectoria, la capacidad, la formación de los postulantes y tomará la decisión correcta para llevar a la gente adecuada a la Asamblea Legislativa”, aseguró Santamaría.

El diputado pronosticó que a diferencia de otros procesos electorales, en el actual “no habrá un voto lineal”.

Concentración para el 2 de agosto

El presidente Evo Morales planteó ayer a la Conalcam replicar el 2 de agosto en Santa Cruz la multitudinaria concentración que realizó el Movimiento Al Socialismo el 18 de mayo en Chimoré (Cochabamba).

“Después de hacer esta evaluación quedamos continuar y una propuesta es que se recomienda al departamento de Santa Cruz es hacer otra gran concentración de Chimoré en Santa Cruz, el 2 de agosto. Esperamos pronto con Codelcam y los distintos sectores y profesionales reunirnos”, expresó.

El Jefe de Estado se reunió ayer con la Conalcam para efectuar una evaluación de la concentración de Chimoré.

Morales saludó que a ese tipo de concentraciones se vayan sumando algunas instituciones colegiadas que apoyan el denominado proceso de cambio, vigente en Bolivia desde 2006. (ABI)

Registro y criterios

Registro De acuerdo con el calendario electoral, difundido el 28 de mayo por el Órgano Electoral, la inscripción de candidaturas a senadurías y diputaciones de la Asamblea Legislativa está fijada para el 19 de julio.

Selección El presidente Evo Morales informó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzará desde el 17 de junio la selección de candidatos.

Alternancia El Jefe de Estado dio a conocer que en la cita que tuvo con Conalcam se determinó incidir en la paridad y alternancia para la selección de postulaciones.

Requisito El MAS indicó que se escogerá a personalidades que no tengan antecedentes.

Evaluación El presidente Morales señaló que se evaluará “el discurso político, el conocimiento en tema de gestión, en tema de representación”. “Es importante también sobre todo el compromiso con la patria”, aseguró el Primer Mandatario.

