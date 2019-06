Conflicto entre el Sirmes y el Colegio Médico de La Paz por Bs 75.097

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), que agrupa a salubristas del sector público, le exige al Colegio Médico de La Paz la rendición de cuentas de Bs 75.097, aporte que realizó durante los conflictos contra el abrogado Código Penal.

Fernando Romero, secretario general del Sirmes, detalló que entre diciembre de 2017 y principios de enero de 2018 sus afiliados organizaron una campaña para reunir fondos destinados a la contratación de un consorcio de abogados que trabaje en acciones legales contra el artículo 205 del entonces vigente Código Penal, que sancionaba la mala práctica profesional, paralelo a las movilizaciones que protagonizaban los salubristas.

“El Colegio Médico de La Paz no tenía fondos para pagar al consorcio y tras una campaña juntamos Bs 75.097, un monto que les entregamos en su totalidad a principios de enero. Pero casi al final del mes (26 de enero de 2018) todo el Código fue anulado, ya no hicieron falta abogados, por lo que hemos solicitado al Colegio informes sobre el dinero unas cinco veces, pero no tenemos respuestas”, dijo Romero.

Agregó que el Sirmes realiza auditorías anuales y que en la última fueron los propios afiliados los que solicitaron la rendición de cuentas de ese aporte. La quinta misiva fue enviada entre abril y mayo de este año al presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

“En esta nota advertimos que la asamblea determinó realizar la denuncia y el reclamo legal porque es un monto grande que le hace falta al sindicato para su funcionamiento, pero ni así recibimos informes ni ningún recibo de pago a abogados”, dijo Romero.

Al respecto, Larrea aseguró que el ente colegiado respondió por escrito con el detalle de lo que se hizo con el dinero, y que Romero pretende “deslindar” con este conflicto que el Sirmes carece de reconocimiento ante el Ministerio de Trabajo, razón por la que el Colegio Médico de Bolivia le sigue un proceso ante el Tribunal de Ética.

“El monto se utilizó en las movilizaciones, en todo lo que se hizo ahí, en spots publicitarios. Además, una comisión económica manejó el dinero, no lo hice yo. Pero no voy a entrar en el tema de si se hizo o no una rendición, ya se envió una carta”, afirmó Larrea.

Añadió que el Colegio sacará hoy una resolución con la que Romero será suspendido por dos años del ente “por las mentiras que difunde”. Los galenos requieren del registro del Colegio Médico para ejercer su profesión.

El conflicto surge en medio de una resolución del Sirmes, fechada el 29 de mayo, en la que declara a Larrea “persona no grata” y “enemigo” del sector por “permanentes maltratos y menosprecio”, intentos de desmovilización de los salubristas públicos y otros.

Larrea minimizó la resolución porque “participaron solo 30 médicos del sector público”, sostuvo.

La Razón / Guiomara Calle / La Paz