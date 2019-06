El exalcalde de Nueva York invertirá 500 millones de dólares para cerrar todas las centrales de carbón de EE.UU.

Michael Bloomberg.

El empresario Michael Bloomberg busca una «economía de energía limpia al 100 %» en su país para el 2030.

El empresario estadounidense y alcalde de Nueva York de 2002 a 2013, Michael Bloomberg, anunció este viernes que invertirá 500 millones de dólares para combatir el cambio climático, durante su discurso en la ceremonia de graduación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Bloomberg indicó que a través de su fundación Beyond Carbon (‘Más allá del carbono’) presionará a los gobiernos locales y estatales para que en 2030 se hayan cerrado «todas y cada una de las plantas eléctricas de carbón» del país, que según reporta The New York Times son 241, e impedirá la creación de nuevas centrales.

El plan del multimillonario tiene como objetivo lograr una «economía de energía limpia al 100 %» en Estados Unidos y para esto impulsará las candidaturas de los políticos comprometidos con el medioambiente y apoyará a las iniciativas que fomenten la reducción de las emisiones de carbono.

«Estamos en una carrera contrarreloj con el calentamiento global, y aún no hay prácticamente ninguna esperanza de una acción federal fuerte en este tema durante al menos los próximos dos años», aseguró Bloomberg en referencia al término del mandato de Donald Trump. «La madre naturaleza no espera nuestro calendario político, y tampoco podemos permitírnoslo más», agregó.

Este plan se suma a otro, Beyond Coal (‘Más allá del carbón’), que desde el 2011 ha logrado cerrar 289 plantas de carbón.

Fuente: actualidad.rt.com