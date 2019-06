Evo Morales elude el debate presidencial que reclama la oposición y a su vice le llevaron huevos

De inmediato, algunos opositores como el candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, y el congresista Rafael Quispe aprovecharon la respuesta de García Linera para también ironizar y desafiarlo a debatir, pero en los idiomas nativos. «Nos hablaremos y nos debatiremos en quechua y en aimara también, así no es aburrido. Pero además debatiremos algo que no es aburrido que es el 21-F (el referéndum que perdió el Gobierno), que a todos nos interesa. Que a todos nos explique en quechua por qué quiere perpetuarse en el poder«, retó Rodríguez.