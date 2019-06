La cámara selfie de Oppo y Xiaomi que están bajo la pantalla

Con la obsesión de mostrar una pantalla completa en los móviles, sin notch, Oppo y Xiaomi han mostrado en sus cuentas de Twitter (@oppo y @xiaomi) algo que puede mover bastante el mercado: su cámara selfie bajo la pantalla.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

— OPPO (@oppo) June 3, 2019