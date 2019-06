Legisladoras de oposición denuncian y reclaman ante la OEA el apoyo de Luis Almagro a Evo Morales

Oxígeno / La Paz

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la senadora de Unidad Demócrata, Norma Piérola y Carmen Eva Gonzales, respectivamente, presentaron hoy un reclamo formal ante la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) por el apoyo que dio el secretario general de ese organismo internacional, Luis Almagro, a la repostulación de Evo Morales.

“Esta carta hemos presentado junto a senadora Carmen Eva Gonzales a la OEA denunciando parcialidad de Luis Almagro en favor del régimen de Evo Morales”, señaló Piérola a través de su cuenta de Twitter.

En la misiva que enviaron a Carlos Trujillo, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos legisladoras denuncian que durante su visita a Bolivia, el mes pasado, Almagro “cumplió un programa de apoyo político a Evo Morales y su régimen, que incluyó la visita a la zona del Chapare de los productores de coca/cocaína que lidera el propio Morales, con imágenes que documentan al Secretario General con guirnalda de hojas de coca en bailes de las agrupaciones que respaldan al candidato inhabilitado pero bendecido por el funcionario de la OEA”.

Asimismo, denuncian que “en Bolivia hoy no se respetan los derechos humanos, no existe «estado de derecho», no hay división ni independencia de poderes, las elecciones no son libres ni justas y no hay libertad de organización”.

En ese sentido, Piérola y Gonzales piden al Presidente del Consejo Permanente de la OEA que “Disponga que el Secretario Almagro presente al Consejo Permanente a la brevedad posible un informe sobre la ausencia de democracia en Bolivia en función del contenido de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la manipulación de jueces bolivianos para prevaricar reconociendo como derecho humano la candidatura indefinida de Evo Morales”.

Además, solicitan que se incluya “el tema de la crisis de Bolivia” en su 29 Asamblea General “por ausencia de democracia e instalación de una dictadura en el modelo de Cuba y Venezuela, asegurada con la participación del candidato inhabilitado Evo Morales en las próximas elecciones del 20 de octubre del 2019, que el Secretario Almagro ha respaldado a nombre de la OEA”.

Finalmente, solicitan que “se tomen las acciones necesarias para restaurar la democracia en Bolivia”.

El pasado 17 de mayo, Almagro visitó Bolivia y aseveró que el tema de la reelección indefinida como un derecho humano debe dirimirse en el sistema interamericano, pero dejó en claro que prohibir la candidatura de Morales para estas elecciones sería un “acto discriminatorio” considerando, dijo, que otros presidentes ya aspiraron a la reelección amparándose en diferentes sentencias “en garantía a sus derechos humanos”.

“Sobre el tema específico de la reelección hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano y decir que Evo Morales hoy no puede participar (en las elecciones generales), eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial, reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Ese tema en algún momento se definirá en la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), pero hoy no se puede hacer”, aseveró Almagro.