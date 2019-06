Leonardo Vaca: «Brasil es más que Francia»

El extremo derecho, que confía en ganarse un lugar en el onceno de la selección que debutará en la Copa América, el próximo viernes en San Pablo, habló con DIEZ en la concentración de la Verde

¿Cuántas chances de jugar tiene Leo Vaca? En la idea inicial de Eduardo Villegas, el técnico de la selección boliviana, el delantero de Blooming es una alternativa normalmente para el segundo tiempo, aunque el jugador cruceño no se resigna a quedar al margen del onceno titular, según dijo en una charla con DIEZ, en la concentración en San Pablo expresó su confianza de hacer cambiar la decisión del DT.

Al igual que la mayoría de jóvenes futbolistas que son parte del proceso de Villegas, Leo viene con tres partidos amistosos de alto nivel: contra Nicaragua, Corea del Sur, Japón y Francia. Este último amistoso le abrió una chance para que el DT de la Verde analice la posibilidad de incluirlo desde el vamos, pues frente a los campeones del mundo el extremo derecho se hizo sentir cuando le tocó ingresar en el segundo tiempo.

Con Vaca, el seleccionado nacional ganó en profundidad y en la intensión de ser un equipo agresivo, pues su velocidad es un arma que sabe aprovechar muy bien porque le permite llegar hasta el fondo, una cualidad que puede beneficiar a Marcelo Martins, que por ahora se perfila para ser el único punta definido, igual que ante Francia, en Nantes, la semana pasada.

En el amistoso contra Portuguesa, el viernes pasado en Cotia, también le permitió a Vaca mostrar sus cualidades en el segundo tiempo, en el que la Verde pudo empatar (1-1), gracias a un tanto de Gilbert Álvarez.

Quedan cuatro días para que Leo puede hacer cambiar a Villegas, aunque no será fácil, pues el entrenador primero busca solidez en la última línea y también en el medio campo con jugadores con más oficio para contener a los rivales.

A pesar de que parece muy difícil, nadie le quita el sueño a Leo, que considera que la Copa América es una vitrina para todos los que tengan la chance de jugar, por eso también se está ‘matando’ en los entrenamientos, pues su futuro puede estar en este torneo, ya que sabe que llegarán empresarios para verlo y definir en qué equipo jugará desde el próximo semestre.

–¿Cómo te sentís, a poco para el debut en la Copa?

Estoy al cien por cien en la parte física, con los ánimos por arriba y las ganas al máximo, entrenando de la mejor manera para ser tomado en cuenta como titular. Si toca estar hay que darlo todo y si no, apoyar al compañero para que lo haga mejor.

¿Cómo estás viendo el funcionamiento del equipo en las prácticas de fútbol?

En la práctica contra Portuguesa personalmente me sentí muy bien, igual que mis compañeros, se notó que nos animamos a llegar más al arco rival, en base a esto el profesor nos está orientando para que tengamos un juego rápido y contundente, algo que será vital en el debut.

¿Estás yendo por la derecha o cambias de perfil?

Sí, por la derecha, por donde mejor me desenvuelvo. Me dijo que haga lo que venía haciendo (en Blooming) y que cada balón que tenga lo asegure y le de precisión porque es la forma en que podemos sacar diferencias ante un equipo como Brasil que te presiona mucho y es contundente, así que hay que tratar de jugar a uno o dos toques para que nos veamos favorecidos de mitad de cancha hacía arriba.

¿Cómo analizás a Brasil?

Este Brasil es de juego rápido, sabemos cómo son sus jugadores, pero nosotros tenemos que contrarrestar poniendo un ritmo de juego importante con velocidad, creo que tenemos la gente porque acá también hay buenos jugadores, así como ellos pueden hacerlo nosotros igual podemos lograrlo. Creo que Brasil es más que Francia, pero tenemos varios días para prepararnos y llegar mejor, pienso que haremos una linda inauguración. La mente de nosotros es que estamos para ganar.

¿Vas a ser titular, te comentó el técnico algo, al respecto?

No lo sé, el técnico es el que decide, pero sé que en cada entrenamiento y partido amistoso tengo que demostrarle que quiero estar, ganarme el puesto de una manera sana, y para eso estoy. Sueño con jugar el primer partido contra Brasil en el estreno de la Copa.

¿Sabés quién será tu rival por su banda y cómo lo analizás?

Sería Filipe Luis, sé que es un lateral fuerte y vivo, pero, repito, si tenemos un medio campo rápido y un ataque que cada vez que llegue haga daño vamos a sentirnos bien. Como la mayoría de nosotros somos nuevos ellos no nos conocen, hay que aprovecharlo. En esa parte el técnico está trabajando para demostrar que los bolivianos también somos buenos en la cancha.

¿Qué debilidades podés ver en Filipe Luis?

Las espaldas, porque sale bastante, presiona mucho también y es rápido, entonces creo que si hago movimientos rápidos puedo sacar ventaja a sus espaldas aprovechando mi velocidad para crear opciones y espacios para tratar de ser letal a la hora de llegar.

¿Qué está pidiendo Villegas?

Lo que quiere el entrenador es que tengamos un ritmo de juego intenso, a uno o dos toques, pero sobre todo que seamos precisos porque para jugar ante un rival fuerte sabemos que si tenemos una imprecisión o un mal toque se nos pueden venir encima y convertirnos. El ‘profe’ pide contundencia, eso lo seguimos trabajando. Aunque el tiempo es corto, confío en que hasta el viernes vamos a llegar a tener una defensa sólida, un medio campo rápido y una delantera que convierta.

¿Se puede mostrar un juego más agresivo?

Claro que sí, necesitamos más presión y contundencia y eso lo estamos trabajando todos los días, así que pienso que en el debut se verá un equipo boliviano con muchas ganas.

¿Cómo podés convencer al DT para ser titular?

En los entrenamientos empieza todo, es donde debo convencer al entrenador con mi juego para que tenga chances de ser titular, faltan pocos días y veremos que sucede. Lo importante es que cada vez que me pone estoy demostrando que quiero estar, por eso sé que debo concentrarme en mi trabajo jugando como sé y desplegando mucha intensidad. Sé que las posibilidades (para atacar) que tengamos serán pocas, así que tengo que sacar provecho si me toca estar en el campo de juego.

¿La idea es que jugués como lo hiciste en Blooming o será distinto?

Lo distinto sería el doble de esfuerzo y ganas por los rivales que tenés al frente y porque está con la selección de tu país. Ahora, tengo que tener mucha concentración y viveza cuando tenga el balón, saber qué hacer antes que el rival te llegue.

¿Qué significa la Copa América?

Es una vitrina grande, donde todo el mundo te puede ver, por eso hay que hacer bien las cosas, primero en lo colectivo y después en lo individual porque son oportunidades que se deben aprovechar al máximo.

¿Tu futuro está definido?

No. La verdad no sé en qué equipo jugaré después de la Copa América. Mi representante se encuentra acá (en Brasil) y tengo que juntarme con él para ver cómo está la situación, aunque por el momento me pidió que me meta de lleno en los entrenamientos y en los partidos, ya después hablaremos.

¿Hay empresarios que te verán, sabés algo de eso?

Sí, eso también me manifestó mi representante, pero me dijo que yo me dedique a jugar y lo demás llegará solo, de acuerdo a como me pueda desenvolver.

