Presidenta del Senado justifica repostulación de Evo: un candidato será electo «cuantas veces el pueblo lo decida»

La Presidenta del Senado boliviano, Adriana Salvatierra, en una entrevista con ANF manifestó que Evo Morales sigue siendo factor de cohesión en el MAS y que la sucesión del liderazgo será un debate posterior.

Salvatierra sobre repostulación de un candidato: será electo cuantas veces el pueblo lo decida

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en entrevista con ANF

La Paz, 16 de junio (ANF).- La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tenía 17 años cuando el Movimiento al Socialismo ganó las elecciones con el 53,7% en las elecciones de 2005, el inicio de su mayoría de edad estuvo marcada por el partido hegemónico y el gobierno de Evo Morales, el que se mantiene hace más de 13 años.

En una entrevista con ANF, la más joven de las presidentas de la Cámara Alta en la historia del país, sostiene que el debate sobre quién será el heredero de Morales llegará en su momento, pero que ahora, sigue siendo el factor de cohesión política en el MAS.

Justifica la cuarta repostulación del presidente Morales, pero si los denominados presidentes “neoliberales” hubieran tenido dos tercios y si hubieran buscado mantenerse en el poder, la Presidenta del Senado afirma que la diferencia entre esas aspiraciones es el proyecto político, porque si bien pueden presentarse como candidatos el pueblo decide las veces que quiere elegirlos.

ANF: ¿Usted se ve como una heredera, ya sea como presidencial o vicepresidencial?

Adriana Salvatierra: No. Yo salí de la militancia de base, mi primer trabajo en el servicio público fue participar en el proceso electoral y salí electa senadora, hasta aquí creo haber cumplido con responsabilidad mis tareas y desde donde esté igual estaré contenta.

El compromiso con el país que todos los militantes llevamos de forma muy alta no permite aspiraciones solo de carácter personal sino hay objetivos más grandes por el país.

ANF: ¿Por dónde irá la sucesión de los liderazgos del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera?. Hasta ahora creo que ha sido complejo en el MAS.

Adriana Salvatierra: Esta elección más allá de las figuras si son o no la renovación representa un tiempo. Jaime Paz Zamora fue presidente cuando se recuperó la democracia hace más de 30 años; Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de 1993 a 1997; Carlos Mesa fue vicepresidente y presidente entre 2002 al 2005, es la representación de un tiempo.

Mucha gente solicita renovación de liderazgos en el MAS, pero el menor de los candidatos de la oposición tendrá 60 años y los portadores de una agenda del neoliberalismo se presentan como renovación política. Eso no es renovación política.

En el MAS ¿por qué sucede?, Evo Morales además de que es la representación de un tiempo histórico, lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, todavía representa esa lucha contra el periodo de empobrecimiento, enajenación de las empresas, de ausencia de soberanía para erigir un Estado Plurinacional que es soberano, que es reconocido internacionalmente como un país que más crece en Suramérica, que redistribuye la riqueza (…).

Entonces, las candidaturas son reflejo de tiempos políticos, por eso Evo Morales después de 13 años continúa siendo el cambio, porque es el reflejo de lo que se está construyendo.

ANF: ¿Cuánto tiempo más?

Adriana Salvatierra: Nosotros dijimos que necesitamos cinco años más para consolidar lo que hemos construido

ANF: ¿Ahí se termina, ahí habrá una transición política?

Adriana Salvatierra: La gran tarea que nos planteamos cuando el presidente Evo asumió la agenda de octubre (2003) fue recuperar los recursos naturales e industrializarlos. El 1 de mayo de 2006 nacionalizó YPFB, Ende, Vinto, Entel, reconstruyó Lloyd lo que se convirtió en BOA; entonces, cumplimos esas tareas.

El tránsito a la industrialización es un paso más largo y que requiere de una persona que conoce el Estado y que ha trabajado en la recuperación de la patria, por eso nos planteamos cinco años más, porque la tarea de la industrialización aún no se ha concluido.

Porque cuando nos planteamos redistribuir la riqueza aún no hemos erradicado la pobreza nos hemos planteado que se disminuya el 5% para el 2025. Queremos cumplir, tenemos claramente definido lo que queremos hacer con los recursos naturales que transitan hacia la industrialización (…).

ANF: La sucesión del Presidente y Vicepresidente es un tema clave en el MAS, ¿cómo se va a dar este proceso?

Adriana Salvatierra: Tendremos que discutirlo en otro momento, hoy nuestro factor de cohesión es el presidente Evo Morales, y la sucesión no es una cuestión hereditaria porque el liderazgo de Evo Morales no se construyó solo sobre la base de la confianza, gran parte de su liderazgo se construyó demostrando en 13 años que se podía cambiar la situación del país.

La confianza no se transmite, no se hereda, no se regala, la confianza se construyó sobre la base de Evo. Esa confianza tendremos que trabajar para hablar de otro liderazgo emergente para nosotros desde el campo popular.

ANF: ¿Usted cree que si los “neoliberales” hubieran tenido dos tercios en la Asamblea y si hubieran querido mantener a sus líderes: Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer y Jorge Quiroga, hubiera sido justo? El MAS con los dos tercios ha posibilitado ir a una cuarta repostulación.

Adriana Salvatierra: La diferencia radica en el proyecto político. Más allá de si la persona puede presentarse, creemos que puede presentarse, y será electo cuantas veces el pueblo lo decida, nosotros decidimos y apostamos por el quiebre con el anterior modelo de Estado, porque creíamos que era posible construir otro tipo de Estado, de redistribuir la riqueza; nuestra diferencia no radica en que si se amplía o no el mandato, sino en el proyecto político que se enarbolaban y nosotros apostamos por otro.

ANF: ¿No son los dos tercios o el control institucional que tiene el MAS que le da la posibilidad de la repostulación?

Adriana Salvatierra: Nosotros creemos que el proyecto político ha sido lo suficientemente fuerte para sostener -por ejemplo- la primera elección con el 54%, referéndum 67%, la segunda elección 64% y el 2014 con el 61%, y veremos qué pasa, porque vamos a un proceso electoral que, si se gana o se pierde, nosotros apostamos por vencer.

ANF: ¿No debilita la institucionalidad democrática?, la oposición sostiene que después de una cuarta repostulación puede haber la apertura a un nuevo ciclo, bajo el argumento de ustedes, es decir, que continúe el proyecto político, que el liderazgo de Evo es factor de cohesión, no se seguirán ampliando esos argumentos hacia el futuro, después del 2025?

Adriana Salvatierra: Cuando ocurrió de Oscar Arias en Costa Rica no se quebrantó la institucionalidad, cuando fue la elección de Juan Orlando Hernández en Honduras tampoco se quebrantó la institucionalidad, es más, Tuto (Quiroga) fue como veedor de la OEA, cuando se planteó la elección en Nicaragua tampoco se quebrantó el orden institucional, las críticas que pueden existir sobre Nicaragua son distintas a la interpretación del Pacto de San José (de Costa Rica).

Entonces, por lo menos en los tres países no existió un quiebre de la institucionalidad, ¿por qué en Bolivia sería distinto? Queremos concluir un proyecto que iniciamos, seguro vendrá después un ciclo distinto.

ANF: ¿Autocríticamente qué tendría que mejorar y ajustar el Gobierno hacia el futuro?

Adriana Salvatierra: Tenemos que dar pasos firmes a lo que aspiramos hacer, a ser un partido efectivamente en el que se apliquen, la vida privada es igual a la vida pública, lo privado es público y creo que tenemos que fortalecer y representar las aspiraciones con los principios que impulsamos, y muchos fallamos, hemos fallado también, hemos tenido parlamentarios como Amiclar Barral, también procesados por violencia, y tenemos que evaluarnos, eso no puede volver a presentarse un parlamentario con esos antecedentes.

ANF: ¿Van a fiscalizar?, ustedes tenían en su bancada dos sentenciados por violación.

Adriana Salvatierra: Tenemos la obligación de hacerlo, para no ver embargada nuestra palabra y hacer la representación de lo que nosotros decimos que somos, un partido que busca la descolonización y despatriarcalización; somos un partido que busca la democratización de la riqueza (…).

Quizás otros no, debemos ser parlamentarios que limiten su accionar y que en ningún momento ningún ciudadano pueda sentir abuso de poder. No solo hay que ser sino parecer.

ANF: ¿La justicia, narcotráfico y corrupción son temas pendientes?

Adriana Salvatierra: Creo que sí. En justicia hemos hecho esfuerzos con el Código del Sistema Penal, todos saben cómo acabó, el siguiente esfuerzo fue la Ley de Abreviación Procesal Penal que ha tomado algunas propuestas del código, pero eso no era la transformación estructural, nos hubiera gustado que sea, son tareas pendientes (…).

Necesitamos -por ejemplo- además de tener listas las normativas también necesitamos autoridades probas al frente del Órgano Judicial (…).

En narcotráfico, por supuesto que es un tema pendiente y que tenemos que discutirlo, cómo ajustamos todos los mecanismos para que se proceda a una lucha efectiva contra el narcotráfico.

Desconocer lo que se hizo no tiene sentido, hay avances en la reducción de cultivos de coca, Colombia tenía un informe de 180.000 hectáreas, es más, el Ministerio de Defensa se adelantó porque iba a ser proporcionada por el funcionario de la DEA, si se compara con Colombia o con Perú existen avances y existen diferencias; que debe profundizarse, por supuesto, pero reconocer en que avanzamos y ver las tareas pendientes. Creo que una de las tareas pendientes es cómo se regula el control del espacio aéreo (…).

ANF: Como cruceña ¿cómo ve la relación de esa región con el MAS?

Adriana Salvatierra: El país no es el mismo que hace 13 años. Hace 13 años esperamos recuperar los recursos naturales, el país espera que se abran mayores fuentes de empleo, se garantice una inversión fuerte del Estado, se fortalezca la economía, ya son otras las aspiraciones del pueblo; también es otra generación.

Cuando yo salí del colegio fue justo en la primera gestión del presidente Evo Morales, no teníamos el país que tenemos, no teníamos las mismas oportunidades las mujeres, ni los jóvenes; cuando salí del colegio a mis 16 años, había que esperar a tener 30 años para ser legislador.

Antes, la extrema pobreza rondaba el 37% y eso se redujo al 15,7%, si no me equivoco; el PIB rondaba los 9.000 millones de dólares y hoy ronda los 40.800 millones de dólares, es otro país, cuando salí del colegio comparaban la pobreza con Haití, hoy somos catalogados como el país que más crece.

ANF: ¿Y la relación con los empresarios, son más aliados, los incorporaron en el MAS o son puro negocios?

Adriana Salvatierra: Antes estaban muy cómodos con un modelo que no democratizaba la riqueza, hoy los empresarios pueden tener la certeza que con el modelo económico les permite crecer económicamente, pero también la población puede salir de la pobreza. Quizás generó tensión la incertidumbre del cambio del modelo económico (…).

ANF: El vicepresidente alguna vez dijo que lo único que les preocupa son los dos tercios, ¿qué pasaría si no tienen dos tercios?

Adriana Salvatierra: Quizás se truncarían proyectos que son necesarios para el país, por ejemplo, si tienes la posibilidad de diseñar una infraestructura o de implementar el SUS, aquí hubo quienes se opusieron al SUS y a la salud gratuita. Si no existiera una mayoría parlamentaria tendríamos que esperar cuatro o cinco años más para implementar. Esta mayoría parlamentaria ha permitido agilidad en la administración pública y ser un brazo de apoyo en el avance de la gestión.

Con la ley de Abreviación Procesal Penal no hubo problemas, pero hay temas que son parte de la esfera de los derechos humanos y las posiciones políticas pueden truncar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

ANF: ¿Están conscientes que si no tienen dos tercios tendrían que pactar, negociar y acordar? Actualmente no negocian con las bancadas por sus dos tercios.

Adriana Salvatierra: He tenido muy pocas tensiones. Hay quienes creemos que el Estado debe tener un rol protagónico y quienes creen que debe reducir al mínimo su participación; hay quienes creemos que se debe profundizar aún más el avance en materia de derechos humanos y hay quienes creen que se debe limitar; sabemos muchas agendas.

Hay paradigmas distintos, siempre estuvimos dispuestos a consensuar y a construir de forma colectiva, pero esto no implica renunciar a los principios.

ANF: Si no tienen dos tercios estarían obligados a hacer acuerdos.

Adriana Salvatierra: Esperemos que sea el consenso el que prime en las siguientes legislaturas.

ANF: La campaña estará orientada a conseguir los dos tercios

Adriana Salvatierra: La campaña no es solo la competencia por el gobierno, la campaña es un ejercicio de definiciones de lo que el ciudadano quiere como país, no es la disputa por el poder. Qué proyecto de país va a seguir o no implementándose los siguientes años. Puede cortarse esto que construimos como proceso de cambio, puede retorcer, o avanzar y terminar las tareas pendientes.

ANF: ¿Dos tercios para consolidar su proyecto político?

Adriana Salvatierra: Es importante, acelera y desburocratiza la gestión y eso no quiere decir que se aplaste a la oposición, nosotros siempre buscamos consensos, no creemos en al democracia solo de minorías y mayorías, sino en la democracia de construcción de consensos, aunque esto tome más tiempo.