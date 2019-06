Productores de soya bloquean dos puntos en la ruta al Beni

La carretera Santa Cruz-Beni se encuentra bloqueada en San Julián y Los Troncos. La Policía levantó la protesta que había en Cuatro Cañadas. Esta mañana los soyeros se reunirán con los industriales para negociar el precio de la soya

Miguel Roca







El departamento de Santa Cruz amaneció por tercer día consecutivo con carreteras bloqueadas, esta vez los protagonistas de las movilizaciones son los productores de soya que decidieron cortar la ruta al Beni exigiendo a las industrias y al Gobierno aplicar un precio entre $us 280 y 300 por tonelada.

De acuerdo con Adán Mérida, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) filial Cuatro Cañadas, los productores bloquean la ruta al Beni en al menos tres puntos, en San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas.

Policías llegan a Cuatro Cañadas

Una cuadrilla de policías, al mando del subcomandante departamental Walter Miranda, llegó hasta Cuatro Cañadas para persuadir a los bloqueadores y lograr al menos un cuarto intermedio en la medida de presión, para permitir el paso de cientos de motorizados varados en la ruta.

“Hemos conversado, han comprendido y decidieron hacerse a un lado, la única dificultad que tenemos es para mover los promontorios de tierra que han colocado sobre la capa asfáltica, estamos consiguiendo una maquinaria pesada para limpiar y dejar expedito el paso en este punto”, señaló Miranda.

La Policía llegó a Cuatro Cañadas. Foto Néstor Lovera



Reunión entre industriales y soyeros

Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, confirmó que esta mañana, a partir de las 9:00, los soyeros se reunirán con las industrias, encuentro en donde el gobierno será el mediador.

“El ministro Cocarico nos mandó una invitación anoche y esta mañana nos vamos a reunir para ver que avances puede haber en la fijación del precio de la soya, entre la industria y nosotros”, señaló Pantoja.

Industrias no acompañan el precio internacional

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, reconoció la desesperación que existe en los productores de oleaginosas por el bajo precio que están tomando por su producción, en esta línea criticó a las industrias que no acompañan el repunte que tuvo el precio internacional del grano en el mercado de Rosario.

“Hace dos semanas el precio internacional de la soya estaba entre $us 300 y 305, ayer subió hasta Sus 347 en el mercado de Rosario, lo que pasa es que acá en Santa Cruz no está subiendo así, por lo tanto, debería haber algo de indulgencia de los empresarios para por lo menos subir como en el exterior”, declaró Cocarico, en Unitel.

Agregó que actualmente las industrias están pagando entre $us 225 y 245, Cocarico considera este precio “injusto”, porque no permite al pequeño productor recuperar sus gastos de producción.

El Gobierno no regulará precios

«No podemos en este momento regular los precios, no lo hemos y no lo vamos a hacer, hemos sido claros en cada una de las reuniones. Pero si podemos intermediar para que haya una negociación de tal forma de que haya una mejora en los precios», concluyó.

